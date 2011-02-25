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۶ اسفند ۱۳۸۹، ۹:۳۹

ابوطالب شفقت:

خراسان شمالی توانایی تبدیل شدن به قطب پژوهشی کشور را دارد

خراسان شمالی توانایی تبدیل شدن به قطب پژوهشی کشور را دارد

بجنورد - خبرگزاری مهر: استاندار خراسان شمالی گفت: خراسان شمالی در حوزه ژنتیک گیاهی و حیوانی توانایی تبدیل شدن به قطب پژوهشی کشور را دارد.

به گزارش خبرنگار مهر در بجنورد، ابوطالب شفقت عصر پنج شنبه در مراسم افتتاح رسمی دفتر بنیاد نخبگان استان اظهار داشت: خراسان شمالی دارای 28 هزار کیلومتر وسعت جغرافیایی است و نسبت جمعیت به جغرافیای آن بسیار پائین است و ظرفیت تبدیل شدن به قطب پژوهشی کشور را داراست.

شفقت تصریح کرد: با توجه به اینکه اقتصاد این منطقه بر پایه کشاورزی است پژوهش های تضمین کننده می تواند به اقتصاد استان کمک کند و سرانه درآمد مردم استان را افزایش دهد.

وی ادامه داد: خراسان شمالی از ظرفیتهای زیادی در حوزه منابع انسانی برخوردار است و با داشتن 25 واحد دانشگاهی می تواند تمام نیازهای پژوهشی استان را برآورده کند.

استاندار خراسان شمالی همچنین خواستار روشن شدن مکانیزم  دریافت بودجه پژوهشی شد و اظهار داشت: این مکانیزم باید نحوه برخورداری اعتبارات و تسهیلات پژوهشی به نخبگان و هیئت های علمی دانشگاه ها را مشخص کند تا بر اساس آن کارهای پژوهشی صورت بگیرد.

کد مطلب 1260811

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