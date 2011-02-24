فرمانده جدید سپاه یگان حفاظت هواپیمایی فرودگاه گیلان معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، فرمانده سپاه حفاظت هواپیمایی کشور ظهر پنجشنبه در مراسم تودیع و معارفه فرمانده جدید سپاه یگان حفاظت هواپیمایی فرودگاه استان گفت: صنعت هوایی حاصل کار جمعی است و هیچ کس یا ارگانی نمی تواند فقط خود را در این صنعت عامل اصلی بداند بلکه همه فرآیندهای خدمات رسانی و امنیتی حاصل کار جمعی است که اکنون در فرودگاههای کشور انجام می شود.

سردار علی اصغر گرجی زاده در ادامه به استقرار سپاه در فرودگاهها اشاره کرد و افزود: از زمانی که سپاه در فرودگاهها مستقر شده است حوادث امنیتی و هواپیما ربایی بسیار محدود شده و البته دشمن در صدد است با بهانه جویی در حمل مواد مخدر چهره نظام جمهوری اسلامی را مخدوش کرده که این امر حساسیت ماموریت سپاه در فرودگاهها را بیشتر می کند.

مدیرکل فرودگاه بین المللی سردار جنگل رشت نیز در این مراسم ضمن تشکر از زحمات سرهنگ "اردوان صالح" برای فرمانده جدید یگان حفاظت هواپیمایی فرودگاه رشت آرزوی توفیق کرد.

در ادامه مراسم محمد تقی جاوید از طرف فرماندهی سپاه حفاظت هواپیمایی کشور به سمت فرمانده جدید یگان حفاظت هواپیمایی استان گیلان منصوب و از تلاشها و زحمات اردوان صالح فرمانده سابق یگان قدردانی شد.

"محمد تقی جاوید " پیش از این در سمت جانشین فرماندهی یگان حفاظت هواپیمایی استان فعالیت می ‌کرد.