جامعه مدرسین با الازهر ارتباط برقرار کند

به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیتالله محسن مجتهدشبستری ظهر پنجشنبه در هفتمین اجلاسیه سراسری جامعه مدرسین با علمای بلاد اظهار داشت: در شرایط فعلی جامعه مدرسین که یک تشکل مقدسی است میتواند با دانشگاه الازهر و مسلمانان جهان و علمای بحرین ارتباطاتی داشته باشد.
وی اضافه کرد: دولت در این زمینه کارهای دیپلماتیک انجام میدهد و مقام معظم رهبری نیز در نماز جمعه مواردی را مطرح کردند اما آیا نباید از سوی روحانیت به ویژه جامعه مدرسین ارتباطات بیشتری با ملتهای به پا خاسته ایجاد شود تا آنها تشویق و دلگرم شوند که بتوانند نهضتهای خودشان را ادامه دهند؟
امام جمعه تبریز در بخش دیگری از سخنان خود در مورد فرمایشات مقام معظم رهبری پیرامون تحول در حوزههای علمیه اظهار داشت: باید در راستای تحول در حوزههای علمیه که از منویات مهم مقام معظم رهبری است اهتمام بیشتری صورت گیرد.
آیتالله مجتهد شبستری گفت: نیاز حوزههای علمیه استانهای کشور به استادان فاضل موضوع بسیار مهمی است و اگر این امر بخواهد اجرایی شود باید افرادی که در قم کارهای زیادی ندارند و میتوانند به شهرستانها مراجعه کنند اعزام شوند.
وی اضافه کرد: حوزههای علمیه استانهای کشور با کمبود اساتیدی که بتوانند درس خارج تدریس کنند مواجه هستند و باید نیاز این مراکز برطرف شود.
وی بهترین راه تاثیرگذاری تبلیغ را تبلیغ عملی دانست و تاکید کرد: باید با عمل و رفتار مناسب و اسلامی، مردم را به دین دعوت کنیم.
امام جمعه تبریز با تشکر از جامعه مدرسین حوزه علمیه قم برای برگزاری این اجلاسیه و تشکیل کمیسیونهای مختلف، اظهار امیدواری کرد که برنامههای این اجلاسیه به صورت کاربردی اجرایی شود.
قم - خبرگزاری مهر: امام جمعه تبریز بر لزوم توسعه روابط جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با دانشگاه الازهر و علمای جهان اسلام شد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیتالله محسن مجتهدشبستری ظهر پنجشنبه در هفتمین اجلاسیه سراسری جامعه مدرسین با علمای بلاد اظهار داشت: در شرایط فعلی جامعه مدرسین که یک تشکل مقدسی است میتواند با دانشگاه الازهر و مسلمانان جهان و علمای بحرین ارتباطاتی داشته باشد.
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