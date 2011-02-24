مثل ملکه انگلیس قدرتی ندارم!/ مسئول کشتار و تخریب نیستم!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی العربیه، معمر القذافی در گفتگوی تلفنی با شبکه تلویزیون رسمی لیبی در تلاش برای مخدوش کردن وجهه مردم مسلمان لیبی که از 43 سال حکومت سراسر ظلم و خفقان و استبداد و سرکوب وی به ستوه آمده وعلیه وی قیام کرده اند، مدعی شد : القاعده در ورای اعتراضات اخیر مردمی در لیبی قرار دارد.

وی شبکه القاعده را به تلاش برای تشکیل حکومت اسلامی در لیبی متهم و ادعا کرد : القاعده قرص های روان گردان در اختیار معترضین شهر الزاویه قرار می دهد و آنها را به اعتراضات خیابانی تشویق می کند.

دیکتاتور لیبی از کشته شدن نیروهای امنیتی لیبی وابسته به خود ابراز تاسف کرد و به خانواده های قربانیان تسلیت گفت.

وی با ادعای اینکه مسئول تخریب و نابودی کشور لیبی نیست، خطاب به مردم گفت: اگر می خواهید در چنین اوضاع ناآرامی زندگی کنید آزادید و اگر به دنبال کشتن یکدیگر هستید این کار را انجام دهید.

قذافی همچنین ادعا کرد: من از سال 1977 از قدرت کناره گیری کرده ام و قدرت من جنبه تشریفاتی دارد. وی از مردم شهر الزاویه خواست که برای مقابله با معترضین به خیابان ها بیایند و اگر مردی وجود ندارد زنان به این اقدام مبادرت بورزند.

وی در ادامه در تلاش برای منصرف کردن مردم لیبی از ادامه قیام خود علیه رژیم دیکتاتوری اش مدعی شد آمریکا می خواهد به بهانه مبارزه با القاعده در لیبی دخالت کند.



ادعاهای مضحک قذافی به اینکه مسئول کشتار مردم نیست، در حالی است که رژیم وی هزاران مزدور مسلح را از کشورهای فقیر آفریقا به شهرهای لیبی آورده است تا مردم معترض را قتل عام کنند و هم اکنون مزدوران مسلح و نیروهای ویژه وی به مردم شهر الزاویه حمله می کنند.