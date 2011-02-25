صعود مقاومت، نفت و دبیری تبریز به نیمه نهایی لیگ برتر ووشو

به گزارش خبرنگار مهر، هشت دیدار از هفته های دوم و سوم از دور برگشت رقابتهای لیگ برتر ووشو آقایان باشگاه های ایران امروز پنجشنبه در آکادمی ووشو برگزار شد که سه تیم نفت تهران و دبیری تبریز از گروه نخست و مقاومت بسج از گروه دوم با کسب امتیازات لازم صعود خود را به مرحله نیمه نهایی مسجل کردند.
نفت تهران صدرنشین گروه اول این مسابقات با دو پیروزی مقابل کرمان و نماینده زنجان 21 امتیازی شد. ضمن اینکه دبیری تبریز هم که در هفته سوم استراحت داشت، در هفته دوم از غیبت رعد آسای سعیدی فر نهایت استفاده را برد و 15 امتیازی شد تا به همراه نفت به مرحله دوم صعود کند. در این گروه کرمان شش امتیازی در مکان سوم است.
اما در گروه دوم مقاومت بسیج کرمانشاه و همدان را شکست داد و با 21 امتیاز به عنوان تیم نخست به مرحله نیمه نهایی صعود کرد در این گروه هیئت ووشو گیلان با 10 امتیاز و تربیت بدنی کرمانشاه با 9 امتیازدر مکانهای دوم و سوم برای صعود تلاش می کنند.
نتایج هفته دوم دور برگشت:
گروه یک:
* رعد آسا سعیدی فر صفر- دبیری تبریز 10
* نفت تهران 8 - هیئت ووشو کرمان 5
گروه دوم:
* هیئت ووشو گیلان 13- هیئت ووشو همدان صفر
*شهدای تربیت بدنی کرمانشاه 3 - مقاومت بسیج 10
نتایج هفته سوم دور برگشت:
گروه یک :
* نفت تهران 10 - مسکن و شهرسازی زنجان 3
* هیئت ووشو کرمان 6 - دبیری تبریز 7
* گروه دوم :
* شهدای تربیت بدنی کرمانشاه 7 - رنگ فیروزه ای شیراز 3
*مقاومت بسیج 11- هیئت ووشو همدان صفر
* نفت تهران 8 - هیئت ووشو کرمان 5
گروه دوم:
* هیئت ووشو گیلان 13- هیئت ووشو همدان صفر
*شهدای تربیت بدنی کرمانشاه 3 - مقاومت بسیج 10
نتایج هفته سوم دور برگشت:
گروه یک :
* نفت تهران 10 - مسکن و شهرسازی زنجان 3
* هیئت ووشو کرمان 6 - دبیری تبریز 7
* گروه دوم :
* شهدای تربیت بدنی کرمانشاه 7 - رنگ فیروزه ای شیراز 3
*مقاومت بسیج 11- هیئت ووشو همدان صفر
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