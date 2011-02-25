صعود مقاومت، نفت و دبیری تبریز به نیمه نهایی لیگ برتر ووشو

به گزارش خبرنگار مهر، هشت دیدار از هفته های دوم و سوم از دور برگشت رقابتهای لیگ برتر ووشو آقایان باشگاه های ایران امروز پنجشنبه در آکادمی ووشو برگزار شد که سه تیم نفت تهران و دبیری تبریز از گروه نخست و مقاومت بسج از گروه دوم با کسب امتیازات لازم صعود خود را به مرحله نیمه نهایی مسجل کردند.



نفت تهران صدرنشین گروه اول این مسابقات با دو پیروزی مقابل کرمان و نماینده زنجان 21 امتیازی شد. ضمن اینکه دبیری تبریز هم که در هفته سوم استراحت داشت، در هفته دوم از غیبت رعد آسای سعیدی فر نهایت استفاده را برد و 15 امتیازی شد تا به همراه نفت به مرحله دوم صعود کند. در این گروه کرمان شش امتیازی در مکان سوم است.