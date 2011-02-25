کمیته داوران بخاطر شرایط حساس رقابتها از داوران لیگ برتری استفاده کند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، علی حنطه عصر پنجشنبه پس از تساوی تیمش مقابل صنعت ساری در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با توجه به اینکه هوای این هفته مشهد سرد بود، تمرینات پیش از این دیدار را در سالن برگزار کردیم و نتوانستیم تیم را در زمین چمن آماده کنیم.



وی افزود: بر همین اساس پیاده سازی بعضی از تاکتیک ها و برنامه هایی که باید برای حضور هرچه بهتر در این مسابقه شکل می گرفت عملی نشد.



سرمربی ابومسلم با بیان اینکه در مسابقات لیگ دسته اول باید از داوران حاضر در لیگ برتر استفاده شود، گفت: در ادامه رقابتهای لیگ دسته اول، بازیها فوق العاده حساس می شود و به اعتقاد من لازم است که کمیته داوران فدراسیون فوتبال به این موضوع توجه کافی را داشته باشد و از داوران لیگ برتری برای قضاوت در این رقابتها استفاده کند.



حنطه تصریح کرد: این مطلب را به این دلیل مطرح می کنم که در حال حاضر داوران فعلی تحت تأثیر شرایط بازی قرار می گیرند و نمی توانند قضاوت خوبی داشته باشند.



سرمربی تیم فوتبال ابومسلم خراسان اظهار داشت: تیم ابومسلم در دو دیدار گذشته خود، دو شکست پیاپی را متحمل شده بود و این نتیجه تساوی به ما و بازیکنان تیم کمک می کند که به باخت عادت نکنیم.



وی ادامه داد: با این حال اما امیدوارم در دیدارهای آینده بتوانیم بازی های بهتری را از خود به نمایش بگذاریم و با کسب امتیازات لازم به لیگ برتر صعود کنیم.