4500 روحانی در دفاع مقدس به شهادت رسیدند

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، حجت الاسلام محمد جواد موحد ظهر پنج شنبه در یادواره شهدای روحانی البرز اظهار داشت: آغازین روزهای ماه اسفند مصادف با شهادت آیت الله محلاتی نماینده امام در سپاه پاسدارن اسلامی و شهادت حجت الاسلام سلطانی نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی است.

وی با اشاره به اینکه روحانیت در دوران پیروزی انقلاب اسلامی و هشت سال دفاع مقدس برای اهداف والای نظام اسلامی به خوبی نقش آفرینی کرد، افزود: یکی از محسنات برگزاری این یادواره ها تفکیک آمار شهدای روحانی و احصا مشخصات تحصیلی، مسئولیتها و رتبه بندی این بزرگواران را به همراه دارد.

این مسئول ادامه داد: براساس آخرین آمار تهیه شده در اواخر سال 88 چهار هزار و 500 شهید روحانی در دوران دفاع مقدس به شهادت رسیدند که شمار قابل توجهی از این شهدای روحانی مربوط به استان البرز هستند.

وی عنوان کرد: براساس آمار بدست آماده 83 نفر از این شهدا از روحانیون اهل تسنن، 91 نفر دارای تحصیل خارج فقه، 17 نفر مجتهد مسلم، شش نفر دارای مدرک دکترا، پنج نفر فرمانده سپاه شهرستان، 12 نفر فرمانده گردان، 16 نفر فرمانده گروهان، هفت نفر معاون گردان بودند.

وی از شهید حجت الاسلام غلامرضا سلطانی نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی و شهید حجت الاسلام هدایت الله ملک زاده به عنوان شهدای شاخص روحانی استان البرز نام برد.

این مسئول در بخشی دیگر از سخنان خود از راه اندازی وبلاگ لاله های محراب البرز خبر دادو گفت: تاکنون بیش از هزار و 500 نفر از اقصی نقاط دنیا از جمله کشورهای امریکا و اتریش از این وبلاگ بازدید کرده اند.

موحد ادامه داد: این کار نرم افزاری با گستره بین المللی به قوت در حال اجراست و علاقمندان می تونند از این وبلاگ دیدن کرده و نظرات و پیشنهادات خود را مطرح کنند.

این مسئول در سپاه در پایان از همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز، اداره کل حفظ آثار دفاع مقدس استان البرز، شهرداری و شورای شهر کرج و استانداری البرز برای برگزاری این همایش تقدیر کرد.