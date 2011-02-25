مراکز بهداشتی بوشهر آزمایش رایگان برای مردان ارائه می کنند

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، دکتر غلامرضا حیدری شامگاه پنجشنبه به مناسبت هفته "سلامت مردان" در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه مردان توجه کمتری به سلامت خود دارند، اظهار داشت: متوسط طول عمر مردان کمتر از زنان است .

وی افزود: متوسط عمر مردان 71 و زنان 73.5 سال است که افزایش 2.5 سال نشان سلامت بیشتر زنان است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر با اشاره به این که مصرف دخانیات در مردان 29 درصد بیشتر از زنان است، افزود اعتیاد مردان ده برابر زنان است؛ در مردان مصرف سیگار و مواد مخدر بیشتر بوده و از نظر چاقی، بی تحرکی، استرس‌ های شغلی، چربی خون و فشار خون در مردان نسبت به زنان بیشتر است.

حیدری با بیان اینکه سرطان پرستات از مشکلات عمده مردان است، گفت: مردان کمتر به بیماری پرستات توجه می کنند و تا این بیماری به بد خیمی سرطان پرستات منجر نشود به دنبال درمان این بیماری نمی روند که برای شناسایی زود هنگام این بیماری افراد بالای 40 سال هر دو سال یک بار و بالای 50 سال هر سه سال یک بار انجام آزمایش الزامی است.

وی در مورد مشکلات رفتاری و روانی مردان، گفت: بیماری کج خلقی، سوظن و استرس در بین مردان جامعه شیوع پیدا کرده است که تأثیر بسیار زیادی در روابط خانوادگی گذارد و باعث از هم پاشیدگی خانواده ها می شود، و این موضوع کمتر به عنوان بیماری در جامعه تلقی می شود که باید توسط روانپزشکان و روانشناسان مورد مشاوره و معالجه قرار گیرد.