بازی در مقابل تیمهای مشهدی همیشه سخت بوده است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، نادر دست نشان پس از کسب یک امتیاز خارج از خانه در جمع خبرنگاران افزود: ابومسلم یکی از تیمهای خوب لیگ است اما با توجه به شناختی که من از این تیم داشتم، توانستیم در این دیدار بازی مناسبی را ارائه کنیم و شایسته ظاهر شویم.

وی تصریح کرد: به اعتقاد من اگر در یک صحنه حساس این مسابقه کمک داور اشتباه نمی کرد، حتی می توانستیم پیروز از میدان خارج شویم.

سرمربی صنعت ساری در خصوص داوری این مسابقه نیز گفت: در این دیدار داور وسط عملکرد خوبی داشت اما در همان صحنه ای که توپ را وارد دروازه ابومسلم کردیم و گل اعلام نشد، کمک داور اشتباه کرد.

دست نشان اظهار داشت: در آن صحنه توپ از خط گذشته و وارد دروازه ابومسلم شده بود که متأسفانه گل سالم و صحیح ما اعلام نشد.

گفتنی است؛ دیدار تیمهای ابومسلم خراسان و صنعت ساری از هفته هجدهم رقابتهای لیگ دسته اول فوتبال کشور بعد از ظهر پنجشنبه با تساوی یک بر یک دو تیم به پایان رسید.