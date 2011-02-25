شش پری، خوش جمال فکری، آسمانی و مندیک طلا گرفتند

به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای تکواندو بین المللی جام فجر در بخش بانوان روز پنجشنبه با حضور60 تکواندوکار داخلی و خارجی در سالن آذر پیام مخابرات ارومیه آغاز شد. در نخستین روز این مسابقات تکواندوکاران اوزان فرد به رقابت پرداخت.

در وزن اول سارا خوش جمال فکری در دیدار پایانی مقابل هیئت تهران 9 بر 3 دینا پور یونس از تیم وحدت را شکست داد و طلا گرفت. دینا پوریونس نقره گرفت و "پینتنو آلیسون" از فرانسه و "وعاد الاموش" از اردن مشترکاً سوم شدند.

سمانه شش پری دیگر عضو تیم تهران در فینال وزن سوم 6 بر 4 مقابل "لیبوریو فلورین" از فرانسه به برتری دست یافت و دومین طلا را برای تم تهران کسب کرد. مهین اسماعیل نژاد از تیم وحدت همراه با "نینو بریژ" از گرجستان مدال برنز مشترک را دریافت کردند.

راحله آسمانی از تیم وحدت در وزن پنجم 10 بر3 در بازی نهایی مقابل سمانه رضایی از تهران به برتر دست یافت و طلا گرفت. تکواندوکاران افغانستان الف و ب در جایگاه سوم مشترک قرار گرفتند.

در وزن هفتم "ملیسا مندیک" از صربستان در مبارزه برای کسب مدال طلا در راند طلایی سهیلا سیاحی از تیم وحدت را شکست داد و قهرمان شد. فاطمه روحانی از هیئت تهران و پریسا کیانپور از تیم مقاومت آذربایجان غربی در جایگاه سوم مشترک قرار گرفتند.