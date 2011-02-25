وضعیت بحرانی کمپهای غیرمجاز بروجرد/ تجارتی جدید به نام ترک اعتیاد!

به گزارش خبرنگار مهر در شهرستان بروجرد، معاون استاندار لرستان و فرماندار شهرستان بروجرد در جلسه شورای هماهنگی مواد مخدر با تاکید بر ضرورت استمرار برگزاری جلسات این شورا، اظهار داشت: مبارزه با مواد مخدر در سطح جامعه یک امر حیاتی است و ما باید تلاش کنیم با حساسیت بیشتری جلسات شورای مواد مخدر را دنبال کنیم.

سجاد معین با تاکید بر ارتقا کمی و کیفی جلسات شورای مبارزه با مواد مخدر، یادآور شد: مبارزه با مواد مخدر در کشورمان امروز حضور در صحنه جهاد است.

وضعیت بحرانی برخی مراکز ترک اعتیاد غیرمجاز بروجرد

وی همچنین در ادامه سخنان خود با اشاره به فعالیت کمپهای ترک اعتیاد در بروجرد، عنوان کرد: در حال حاضر تعداد زیادی مرکز ترک اعتیاد در بروجرد وجود دارد که همین تعداد زیاد مراکز تبدیل به معضل شده است.

معاون استاندار لرستان و فرماندار شهرستان بروجرد ادامه داد: طبق بازدیدهای به عمل آمده از سطح این کمپ های ترک اعتیاد برخی از آنها قابل ارتقا هستند ولی متاسفانه برخی از کمپ ها دارای وضعیت بحرانی هستند.

معین افزود: ادامه فعالیت های کمپ های ترک اعتیاد غیر مجاز به مصلحت جامعه نیست چرا که اگر در این مراکز مشکلی به وجود آید کسی پاسخگو نیست.

کمپ های بحران زا تعطیل شوند

وی با تاکید بر اینکه کمپ های ترک اعتیاد باید استانداردهای لازم در این زمینه را کسب کنند، خاطر نشان کرد: باید کمپ های ترک اعتیادی که بحران زا هستند هر چه سریعتر در راستای تعطیلی آنها اقدام شود.

معاون استاندار لرستان و فرماندار شهرستان بروجرد یادآور شد: ما به عنوان مسئول در جامعه موظف هستیم نسبت به شرایط کمپ های ترک اعتیاد برای معتادان و رعایت حقوق شهروندی آنها نظارت کافی را داشته باشیم.

معین به وضعیت بحرانی 8 کمپ اعتیاد غیرمجاز شهرستان بروجرد اشاره کرد و ادامه داد: این کمپ ها باید در کوتاه ترین زمان توسط متولیان تعطیل شوند.

وی ادامه داد: بقیه کمپ های ترک اعتیاد غیرمجاز شناسایی شده نیز باید با ارتقا وضعیت خود نسبت به گرفتن مجوز هر چه سریعتر اقدام کنند.

فعالیت 5 کلینیک و 2 کمپ ترک اعتیاد مجاز در بروجرد

رئیس اداره بهزیستی شهرستان بروجرد نیز در این جلسه در سخنانی عنوان کرد: در حال حاضر 5 کلینیک ترک اعتیاد سرپایی با مجوز بهزیستی در بروجرد مشغول به فعالیت است که این مراکز مشکلی برای پذیرش و درمان معتادان ندارند.

گودرز روزبهانی یادآور شد: علاوه بر کلینیکهای یادشده دو کمپ ترک اعتیاد دارای مجوز زیر نظر بهزیستی نیز در بروجرد مشغول به فعالیت هستند که هر ماه مورد بازرسی و نظارت قرار می گیرند.

وی ظرفیت هرکدام از این مراکز را 500 نفر ذکر کرد و بیان داشت: همچنین هم اکنون یک مرکز پذیرش معتادن پرخطر نیز در بروجرد فعالیت دارد که تحت نظر این سازمان فعالیت می کند.

فعالیت 20 مرکز ترک اعتیاد غیرمجاز در بروجرد

رئیس اداره بهزیستی شهرستان بروجرد همچنین در مورد وضعیت کمپ های ترک اعتیاد غیرمجاز در شهرستان بروجرد، عنوان کرد: با بررسیهای انجام شده 20 کمپ ترک اعتیاد بدون مجوز در سطح شهرستان بروجرد شناسایی شده است.

روزبهانی ادامه داد: از این تعداد مرکز ترک اعتیاد شناسایی شده هشت مرکز اصلا شرایط کمپ ترک اعتیاد را ندارند که باید تعطیل شوند.

وی یادآور شد: به 12 کمپ باقی مانده نیز از سوی نیروی انتظامی اخطار داده شده تا نسبت به گرفتن مجوز فعالیت اقدام کنند که تاکنون هیچ گونه اقدامی صورت نداده اند.

رئیس اداره بهزیستی شهرستان بروجرد با اشاره به وضعیت نامناسب 8 کمپ ترک اعتیاد غیرمجاز شهرستان بروجرد، عنوان کرد: در حال حاضر تنها مشکل ما این 8 کمپ نیست چرا که دیگر کمپ های ترک اعتیاد غیرمجاز بروجرد نیز وضعیت چندان مناسبی ندارند و باید در راستای رفع مشکلات آنها اقدام شود.

هزینه های هنگفت دریافتی کمپ های غیرمجاز از خانواده ها

روزبهانی با تاکید بر تعطیلی کمپهای ترک اعتیاد غیرمجاز در صورت عدم انجام اصلاحات لازم و نگرفتن مجوز، یادآور شد: هزینه های بالای دریافتی در کمپ های ترک اعتیاد غیرمجاز بروجرد با کلینیک های تحت نظر بهزیستی اصلا قابل مقایسه نیست.

وی با بیان اینکه دریافت هزینه های هنگفت توسط این کمپ ها مشکلاتی را برای خانواده ها ایجاد کرده است، بیان داشت: هزینه درمان در این کمپ های ترک اعتیاد هر کدام از 150 هزار تومان به بالاست در صورتیکه هزینه درمان در مراکز ترک اعتیاد زیرمجموعه بهزیستی بسیار کمتر از این میزان است.

رئیس اداره بهزیستی شهرستان بروجرد با تاکید بر اینکه این سازمان هیچ گونه قدرت اجرایی در زمینه تعطیل کردن کمپ های ترک اعتیاد غیرمجاز ندارد، خواستار اقدام عملی شبکه بهداشت و درمان و نیروی انتظامی شهرستان بروجرد در این زمینه شد.