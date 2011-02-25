صنایع سنگین استان مرکزی؛ همتی به بلندای برجهای پالایشگاه امام خمینی

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، این روزها جاده های اراک شازند آشنای صمیمی ساخته های صنعتگران اراک شده است که با تلاش و همت مضاعف خود برگ دیگری در حوزه خودکفایی صنعت سنگین و پالایشگاهی را رقم زدند تا کشور در تولید بنزین خودکفا شود و روی پای خود بایستد.

استان مرکزی به خصوص اراک مهد صنایع سنگین و تولید تجهیزات پالایشگاهی و انرژی است به طوریکه بیش از 50 کارخانه در اراک به ساخت انواع تجهیزات انرژی مشغول هستند و بیش از سه هزار نفر در این صنایع کار می کنند.

15 روز از ماشین سازی اراک تا پالایشگاه شازند

دو هفته پیش بود که این برج پس از 18 ماه ساخت از ماشین سازی اراک با سلام و صلوات راهی پالایشگاه شد و اکنون پس از 15 روز به پشت درهای طرح توسعه پالایشگاه رسیده است.

این برج به دلیل سنگین بودن و وزن 700 تنی جزو محموله های ترافیکی محسوب می شود که گذر آن در جاده ها شامل پرداخت عوارض و هموارسازی است.

در مسیر این برج از اراک تا شازند آن دسته از علائم راهنمایی و رانندگی و سیمها و تیرهای چراغ برق که مانع عبور باشد با هماهنگی ارگان های زیربط از مسیر موقتا برداشته می شود تا برج به حرکت خود ادامه دهد و پس از عبور دوباره علائم نصب می شوند.

این برج به ارتفاع ساختمانی چهار طبقه، فضا اشغال می کند و در مسیر حرکت خود، رانندگانی که در جاده در حرکتند را به حیرت وامی دارد به طوریکه بسیاری از آنان با گوشی های همراه خود لحظه عبور این محموله را ثبت می کنند.

مشخصات دیگر برج

این برج دارای وزن 700 تن، طول 60 متر و قطر 10 مترمربع است و برای طرح توسعه پالایشگاه امام خمینی طراحی و ساخته شده است.

مبلغ قرارداد برای ساخت این برج 10 میلیون یورو است که اگر قرار بود این برج از خارج وارد شود 16 میلیون یورو باید هزینه می شد ضمن اینکه فناوری ساخت بومی نمی شد.

برج تقطیر به عنوان سازه اصلی و استراتژیک در پالایشگاه وظیفه تبدیل هیدروکربن های سنگین به مشتقات نفتی را برعهده دارد.

بومی شدن ساخت برجهای یک تکه ای در کشور

آنچه این برج ها را از دیگر سازه های پالایشگاهی که از ابتدای اجرای طرح توسعه پالایشگاه امام خمینی در کارخانه های اراک ساخته شده متمایز می کند ساخت یک تکه این برج هاست.

برج های پالایشگاهی مرتفع به صورت چند قطعه ساخته می شود و اجرای طرح توسعه فرصتی یه صنعتگران داد تا طراحی و ساخت برج های تک قطعه را بسازند و فناوری ساخت را بومی کنند.

ساخت تک قطعه ای این برج ها علاوه بر کاهش هزینه ها، اطمینان در ساخت را افزایش می دهد.

برج، گامی برای ورود به مرحله دوم طرح خودکفایی بنزین

طرح توسعه پالایشگاه امام خمینی در مرحله اول تولید بنزین را از دو میلیون به شش میلیون و در مرحله دوم به 16 میلیون بشکه در روز افزایش می دهد و این برج تقطیر پس از راه اندازی مرحله اول طرح توسعه اولین تجهیزاتی است که ساخته و آماده نصب در طرح توسعه شده است.

سابقه ساخت برجهای عظیم

ساخت برج های عظیم در کارخانه های ماشین سازی و آذرآب انجام می شود و سال گذشته نیز برجی با همین عظمت ساخته و راهی پالایشگاه شد.

برج قبلی بیش از 65 متر طول و 11 متر قطر داشت که در کشور بی سابقه بود و البته هر دو برج در کشور بی سابقه و برای اولین بار هستند.

برای ساخت هر برج بیش از 150 مهندس و کارگر صنعتگر بیش از یکسال کار طراحی و ساخت را انجام می دهند. در مجموع بیش از 60 درصد تجهیزات ساخته شده برای طرح توسعه در اراک ساخته شده و بومی است.

بخشی ازمواد اولیه این برج ها از خارج وارد می شوند و بخشی از آن در داخل و توسط فولادسازی های کشور تولید می شوند.

80 درصد تجهیزات انرژی بومی شده است

طراحی و ساخت بیش از 80 درصد تجهیزات پالایشگاهی و انرژی در استان بومی شده است و این امر گام بلندی در مسیر تولیدات سنگین و سازه ای است.

اکنون یک چهارم تولیدات صنعتی استان مرکزی شامل تجهیزات سازه ای و پالایشگاهی و انرژی است که نقش عمده ای در سپردن کار به داخلی ها و کوتاه شدن دست خارجی هاست.

تنها در کارخانه ماشین سازی ماهانه 20 هزار تن تجهیزات انرژی در استان ساخته می شود و با وجود صنایع آذرآب، و کارخانه های کوچک خصوصی در استان سالانه بیش از 100 هزار تن تجهیزات انرژی در استان ساخته می شود.

ساخت این میزان تجهیزات سالانه از خروج بیش از 100 میلیون یورور ارز از کشور جلوگیری می کند.

احداث کارخانه ذوب آهن گام آخر برای تکمیل چرخه تولید

زنجیره تولید تجهیزات انرژی در اراک حلقه مفقوده ای داشت که در سفر سوم دولت تلاش شد یافته شود.

یکی از مصوبات دولت در سومین سفر دولت به استان مرکزی در حوزه صنعت احداث کارخانه ذوب آهن در استان بود تا مسیر تولید تکمیل شود و مشکل استان در تامین فولاد برای ساخت تجهیزات رفع شود.

به عقیده کارشناسان احداث کارخانه ذوب آهن علاوه بر کاهش هزینه های خرید فولاد، زمینه ای برای خودکفایی تولید این محصول را ایجاد می کند.