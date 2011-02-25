واریز سهمیه بنزین نوروزی تا 25 اسفند/ میزان سهمیه اعلام می شود

به گزارش خبرنگار مهر در شهرستان بروجرد، محمد رویانیان در حاشیه دومین همایش بررسی طرح هدفمندی یارانه ها در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه شهرستان بروجرد در سخنانی اظهار داشت: میزان سهمیه بنزین نوروزی تا قبل از آغاز تعطیلات نوروزی واریز خواهد شد و این سهمیه ویژه نوروز است و بعدا سهمیه فروردین نیز به کارتهای سوخت شهروندان واریز می شود.

وی ادامه داد: البته هنوز میزان سهمیه بنزین ویژه نوروزی و قیمت آن نهایی نشده که به زودی اعلام خواهد شد.

رئیس ستاد ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور همچنین در مورد تاثیر هدفمندی یارانه ها در مصرف سوخت در کشور عنوان کرد: طی دوماه گذشته از هدفمندی یارانه ها بیش از 20 درصد میزان مصرف گازوئیل در کشور کاهش داشته است.

رویانیان ادامه داد: این در حالیست که در مدت زمان یاد شده مصرف بنزین نیز در کشور 10 درصد کاهش یافته است.

وی یادآور شد: در دو ماه اخیر میزان مصرف بنزین در کشورمان از 63.5 میلیون لیتر به 51 میلیون لیتر رسیده است.

رئیس ستاد ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور ادامه داد: در حال حاضر به طور متوسط میزان مصرف سوخت در کشورمان پس از هدفمندی یارانه ها روزانه چهار میلیون لیتر کاهش را نشان می دهد.

رویانیان با تاکید بر اینکه تغییر رفتار مردم در کاهش مصرف گازوئیل و بنزین کاملا مشهود است، خاطر نشان کرد: این در حالیست که تغییر رویکرد مردم در استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی نیز به خوبی قابل مشاهده است.

وی ادامه داد: مطابق بررسی های صورت گرفته پس از هدفمندی یارانه ها میزان مسافران استفاده کننده از وسایل حمل و نقل عمومی مانند مترو و اتوبوس 10 تا 15 درصد افزایش را نشان می دهد.

رئیس ستاد ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور با بیان اینکه با تغییر رفتار مردم در حوزه های یاد شده در حال رسیدن به استانداردهای مطلوب هستیم، یادآور شد: در مجموع در طول دو ماه گذشته از هدفمندی یارانه ها آغاز خوبی داشته ایم اما هنوز در این زمینه نیازمند کار بیشتری هستیم.