حضور مهندسان شهرساز به عنوان ناظر در پروژه ها ضروری است

پدرام پورشکیبایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شهرسازی امروز از جایگاه واقعی خود در کشور برخوردار نیست و شهرسازی که در کشور صورت می گیرد اغلب با اصول علمی شهرسازی همخوانی ندارد.

وی افزود: باید تلاش کرد شهرسازی بومی را در کشور رواج داد این در حالیست که شهرسازی کنونی بیشتر از کشورهای غربی گرفته شده است.

این استاد دانشگاه ادامه داد: با نگاهی گذرا به شهرسازی امروز، فاصله این نوع شهرسازی که اغلب از غرب الگو گرفته شده است با معماری بومی کاملا مشهود است.

وی عنوان کرد: پلهای غیرهمسطح، زیرگذرهای سواره، آسمان خراشها و ... هیچ کدام در معماری سنتی ما نبوده است.

نباید از معماری و شهرسازی بومی غافل شد

پورشکیبایی بیان کرد: اگرچه با توجه به ویژگیهای فناوری و پیشرفتهایی که امروز و در عصر جدید ضرورت پیدا کرده است احداث ساختمانهای بلندمرتبه و راههای زیرزمینی اجتناب ناپذیر است اما با این همه نباید از معماری بومی نیز غافل شد.

وی گفت: قالب شهرسازی سنتی ایرانی با شهرسازی غربی کاملا تفاوت دارد و با این همه شرایط تراکم جمعیتی کنونی وفق پیدا کردن با فناوری روز را اجتناب ناپذیر کرده است.

مولف نخستین دانشنامه شهرسازی ادامه داد: در دانشگاهها نیز متاسفانه بهای چندانی به رشته شهرسازی داده نمی شود و از طرف دیگر نیز در سازمانهای اجرایی نیز تکنیک شهرسازی علمی به درستی مورد استفاده قرار نمی گیرد.

این استاد دانشگاه بیان کرد: باید زمینه بهره مندی از دانش بزرگان شهرسازی کشور را در دانشگاهها و در سازمانهای اجرایی فراهم کرد.

شهرسازی در ایران با تلاش بزرگان این رشته زنده می شود

وی گفت: شهرسازی در ایران با تلاش بزرگان این رشته زنده می شود و در این راستا باید بیش از پیش تلاش صورت گیرد.

پورشکیبایی اظهار داشت: احیای شهرسازی در ایران چه به لحاظ دانشگاهی و چه به لحاظ فنی ضروری است.

این استاد دانشگاه تاکید کرد: رشته مهندسی شهرسازی یک رشته دانشگاهی مادر است و رشته های عمران و معماری در کنار این رشته قرار دارند.

مولف کتاب فرهنگ معماری و شهرسازی گفت: شهرسازی زمینه جانمایی احداث ساختمان برای مهندسان ساختمان و نماسازی و طراحی معماران را فراهم می کند.

مهندسان شهرساز باید به عنوان ناظر بر روند ساخت نظارت کنند

وی یادآور شد: امروز متاسفانه از مهندسان شهرساز کمتر استفاده می شود و در ساخت و سازهای شهری و بزرگ در کنار مهندسان عمران و معمار باید مهندسان شهرساز نیز به عنوان ناظر حضور داشته باشند.

پورشکیبایی ادامه داد: یکی از ویژگیهای شهرسازی اصولی و نوین دنیا حضور مهندسان شهرسازی به عنوان ناظران اصلی ساخت و سازهای شهری است.

وی با اشاره به جوان بودن این رشته دانشگاهی تعداد بزرگان و صاحب نظران این حوزه از نظام مهندسی کشور را محدود برشمرد.