سطح علمی کتابهای حوزه باید ارتقاء یابد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت‌الله علی شفیعی شامگاه پنجشنبه در هفتمین اجلاسیه سراسری جامعه مدرسین با علمای بلاد که در سالن قدس مدرسه عالی امام خمینی‌(ره) برگزار شد اظهار داشت: با همه کارهای خوبی که در سطح حوزه‌های علمیه انجام شده و می‌شود، تصور من این است که باید نسبت به بالابردن سطح علمی کتب درسی اهتمام بیشتری مبذول شود.



وی ادامه داد: برخی افراد دیگر هم این اعتقاد را دارند که این کتاب‌ها یا برای تدریس در حوزه‌های علمیه تالیف نشده است و یا مربوط به چند قرن گذشته است که باید عوض شوند.



نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری تاکید کرد: باید اکیپهای تخصصی تشکیل شود و کتابهای درسی قدیم را با عمقی که دارند و نظم و برنامه‌ای که الان باید باشد با هم تلفیق کنند.



آیت‌الله شفیعی گفت: اگر یک دوره فقه کامل را داشته باشیم، به تمام اشکالاتی که اخیرا مطرح شده و می‌شود چه از طرف وهابیت و چه از طرف روشنفکران، می توانیم پاسخ دهیم.



وی خاطرنشان کرد: سطح و عمق فقه باید بالا رود و به گونه‌ای تنظیم شود که پاسخگوی مسائل روز باشد.



تعطیلات حوزه بررسی شود



آیت‌الله شفیعی خواستار بررسی تعطیلات حوزه شد و تاکید کرد: تعطیلات حوزه باعث می‌شود که کار تحصیل طلاب با وقفه همراه باشد و باید متخصصینی در این زمینه برنامه‌ریزی کنند که این تعطیلات یا کم شود یا جبران شود.



وی با اشاره به برخی مشکلات طلاب گفت: در این وضعیت کنونی که سایت‌ها و ماهواره‌های فراوانی اقدام به القاء شبهات می‌کنند فضلا و طلاب آنچنان که باید و شاید ادبیات عرب را بلد نیستند چه برسد به اینکه به زبان عربی مکالمه کنند.



نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری تاکید کرد: مکالمه زبان عربی باید جزو درس‌های حوزه باشد و اساتید به طلاب نمره بدهند تا بتوانیم در مواجهه با دشمنان بهتر عمل کنیم.