هنرمندان صنایع دستی استان زنجان بیمه می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، حمیدرضا خوشدلی شامگاه چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: در نخستین مرحله سه هنرمند چاقو ساز، یک هنرمند نگارگر و ملیله ساز موفق به بهره مندی از مزایای بیمه تأمین اجتماعی شدند.

وی ادامه داد : هنرمندان متقاضی بیمه باید کارت شناسایی صنعتگری و گواهی مهارت فنی داشته باشند.

خوشدلی با بیان اینکه برای برخی از هنرمندان نیز گواهی صلاحیت حرفه ای صادر می شود، ادامه داد: این معاونت تمامی تلاش خود را برای بیمه شدن هنرمندان زنجانی انجام می دهد.

معاون صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان زنجان گفت: برای سرعت بخشیدن به اجرایی شدن بیمه هنرمندان صدور مجوزهای سه گانه صنایع دستی بسیار سریع تر پیگیری می شود.

خوشدلی افزود: مریم لامعی و ژیلا زارعی نخستین زنان هنرمند زنجان هستند که از مزایای بیمه تأمین اجتماعی استفاده می کنند.

