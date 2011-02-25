  1. استانها
  2. زنجان
۶ اسفند ۱۳۸۹، ۱۲:۰۵

هنرمندان صنایع دستی استان زنجان بیمه می شوند

هنرمندان صنایع دستی استان زنجان بیمه می شوند

زنجان - خبرگزاری مهر: معاون صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی زنجان از صدور پنج دفترچه بیمه تامین اجتماعی برای هنرمندان این استان در نخستین مرحله خبر داد و گفت: هم اکنون فهرست اسامی و مدارک 250 هنرمند آماده و به اداره کل تأمین اجتماعی این استان ارسال شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، حمیدرضا خوشدلی شامگاه چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: در نخستین مرحله سه هنرمند چاقو ساز، یک هنرمند نگارگر و ملیله ساز موفق به بهره مندی از مزایای بیمه تأمین اجتماعی شدند.
 
وی ادامه داد : هنرمندان متقاضی بیمه باید کارت شناسایی صنعتگری و گواهی مهارت فنی داشته باشند.
 
خوشدلی با بیان اینکه برای برخی از هنرمندان نیز گواهی صلاحیت حرفه ای صادر می شود، ادامه داد: این معاونت تمامی تلاش خود را برای بیمه شدن هنرمندان زنجانی انجام می دهد.
 
معاون صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان زنجان  گفت: برای سرعت بخشیدن به اجرایی شدن بیمه هنرمندان صدور مجوزهای سه گانه صنایع دستی بسیار سریع تر پیگیری می شود.
 
خوشدلی افزود: مریم لامعی و ژیلا زارعی نخستین زنان هنرمند زنجان هستند که از مزایای بیمه تأمین اجتماعی استفاده می کنند.
 
کد مطلب 1260851

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها