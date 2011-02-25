سفارت لیبی تعطیل شود/ لزوم فسخ قراردادها با دولت قذافی

به گزارش خبرنگار مهر، دانشجویان دانشگاههای سراسر کشور روز پنجشنبه با تجمع در مقابل دفتر سازمان ملل متحد درتهران انزجار خود را از کشتار وحشیانه مردم لیبی اعلام کردند در پایان این تجمع ها یکی از اعضای شورای مرکزی اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل قطعنامه پایانی این تجمع را قرائت کرد که متن کامل آن به شرح ذیل است:



بسمه تعالی



هم اکنون و در هزاره سوم میلادی و پس از گذشت 14 قرن، از بعثت رسول مهر و رحمت و دوران پر شکوه صدر اسلام ، که با در هم شکستن حکومت های کفر و طاغوت همراه بود، شاهدیم که باری دیگر فطرت های پاک و آزادی خواه ملت های جهان به پشتوانه ایمان دینی و به مدد انقلاب شکوهمند اسلامی ایران، به پا خواسته اند و فریاد هیهات مناالذله سر داده اند.



ملت های استقلال طلب جهان پس از گذار از دورانی سیاه و تاریک، در خاورمیانه و کشورهای عربی اقدام به کوتاه نمودن دست ایادی کفر و استکبار از ممالک خود نموده اند، ملت هایی که ایران اسلامی را سرلوحه خود قرار داده اند و با اتحاد کلمه، فریاد های مرگ و ننگ خود را بر سر شیطان بزرگ امریکای جنایتکار و انگلیس خبیث فرود آورده و خواهان خروج دست نشانده های آن ها از مناسب حکومتی کشورهای عربی شده اند.



امروز شاهدیم که قیام ملت های عربی فصل جدیدی را در کتاب تاریخ مبارزه با ظلم و زور رقم زده است و بابی جدید در افول قدرتهای مستبد و ظالم از ایالات متحده گرفته تا انگلستان و حتی رژیم جعلی و جنایتکار صهیونیستی مفتوح کرده است ، چنانی که صدای خورد شدن استخوانهای لیبرال دموکراسی غربی به آسمان رفته است و سران این کشورها آنچنان غافلگیر و سردر گم شده اند، که نه تنها تمام معادلات از پیش تعیین شده خود را از در هم شکسته می بینند بلکه با استیصال کامل قدرت تصمیم گیری و واکنش را نیز از دست داده و به انزوایی تاریک و دردناک فرو رفته اند.



این همان خیزشی ست که اگرچه از تونس آغاز شد اما به مصر رسید و بی‌آن‌که متوقف شودو بی‌آن‌که از دیگر دیکتاتورهای منطقه اجازه بگیرد راه تمامی کشورهای عربی را در پیش گرفته است.



این حرکت اسلامی، قیامی سرتاسری بر علیه یک فشار و ظلم چندین ساله است، قیامی است برای خروج از آن‌چه که لیبرال دموکراسی آمریکایی برای کشورهای اسلامی خاورمیانه به ارمغان آورده است ، قیام برای رهایی از بند دیکتاتورهای نفتی وابسته‌ای که قرار بود تمامی توان ملت‌های محروم و مستضعف منطقه را به بندِ بندگی غرب کشند و در مقابل در برابر قدرت‌های استکباری چون آمریکا و رژیم صهیونیستی سر تعظیم فرو آورده و گوش به فرمان آن‌ها باشند .



اما غافل از این‌که این مردمان از خواب غفلت و رؤیای دروغین آمریکایی بیدار شده‌اند و دریافته‌اند که در سرابی از تحقیر می‌زیسته‌اند.



فروپاشی یک به یک دیکتاتور های عربی – آمریکایی وعده حق امام روح الله بود که امروز محقق شده و دروازه‌ای از بیداری اسلامی و وحدت را بر روی مردم مسلمان آنان گشوده است و خواه ناخواه این بیداری عرصه را برای تجلی اراده‌ی عمومی و آزاد و از سر اختیار آنان فراهم آورده است.



به اعتراف دولتمردان ایالات متحده، پس از گذشت سی سال از انقلاب اسلامی، اینبار نیز قیام ملت های عربی منطقه شوکی بسیار سخت بر آن ها وارد کرده و دور جدید از افول قدرت و تضعیف آن ها را رقم زده است.



این شکست نیز من جمله همان شکست های زنجیر واری است که با قیام ملت ایران در بهمن 57 آغاز و هم اکنون با سرنگونی سران دست نشانده ای چون حسنی نامبارک در مصر، بن علی در تونس و معمر قذافی جنایتکار در لیبی ادامه یافته است و مسلماً موج بیداری اسلامی در منطقه در گام بعدی وارد ام الفساد دول عربی- آمریکایی، یعنی دولت خبیث آل سعودی خواهد شد. و به درستی که این حوادث پیامدی نیست ، جز نتیجه استقامت ملت ایران در مقابل ظلم و استکبار و ایستادگی آن ها در راه مبارزه و استقلال.



در این میان ایالات متحده به خوبی فهمیده که بعد از ایران که اثر گزارترین و مهمترین کشور خاورمیانه برای آنها بوده است و با قیام خمینی کبیر (ره) از چنگ آنان خارج شده، اینبار مصر اصلی ترین متحده خود در خاورمیانه و حامی رژیم صهیونیستی نیز در حال از دست رفتن است و لذا ازسویی تلاش می کند که خزیش مردمی را به ترفندهای گوناگون به سود خود تمام کند و به نوعی انقلاب ملت های عربی را با مهره های جدید از نوکران خود به سویی دیگر منحرف سازدو از جانبی دیگر با تمام قوا به پشتیبانی از آخرین متحد باقی مانده خود در منطقه، یعنی عربستان سعودی مبادرت ورزد.



زهی خیال باطل، ایالات متحده باید بداند که مردم هوشیار منطقه، هرگز فریب سیاست های دروغین و خثمانه آن ها را نخواهند خورد و هرگز اجازه انحراف و سرکوب نرم قیام های خود را به آن ها نخواهند داد.



امروز شاهدیم که اعتراض ملت های مظلوم منطقه، با گلوله و آتش داده پاسخ داده می شود و خوب می دانیم که فرمان گشودن تیر به سوی مردم بی شک نه از دورن کشورهای منطقه، بلکه از کاخ سفید و کابینه رژیم صهیونیستی صادر گردیده است. آمریکا و رژیم صهیونیستی بدانند که آخرین نفس های خود را می کشند و به حول و قوه الهی در آینده ای نه چندان دور در آتش خشم ملت های آزاده خواهند سوخت.



اما از یاد نمی بریم که همه ی جنایات ماه های اخیر در کشورهای عربی در حالی به اوج خود رسیده است که مدعیان حقوق بشر و آنان که مدام بر طبل صلح و آزادی می کوبند به خواب زمستانه رفته اند و مردان و زنان و کودکان مظلوم مصر، تونس ، بحرین و لیبی در خون خود می غلتند.



ننگ بر شما مدعیان حقوق بشر. ننگ بر شما که ساکت مانده اید و تنها زمانی زبان می گشایید که مواضع دولت های ظالم و مستکبر در میان باشد. ننگ و نفرین عالمیان بر شما مدعیان دروغین حقوق بشر.



اما لیبی، شاهدیم که نسل کشی مردم مظلومی لیبی جنایتی فاجعه بار را رقم زده است، ملتی که در خیابان های طرابلس و بنغازی به زیر بمباران هواپیماهایی لیبیایی- اسرائیلی فریاد الله اکبر سر داده اند و حتی قدمی از آزادی خواهی و استقلال طلبی خود عقب ننشسته اند. آنان به خاک و خون تیر کفر و استبداد کشیده شده اند.



معمر قذافی از ابتدا نیز ایادی صهیونیسم بود و با الوات گری این کشور اسلامی را به لجن کشید. قذافی شیطان صفت اسلام را بی حرمت کرد، قرآن را بی حرمت نمود و مردم لیبی را خوار کرد. قذافی که رفت، اما در این میان و برای حمایت از مردم مظلوم لیبی باید سفارت این کشور در جمهوری اسلامی هر چه زودتر تعطیل گشته و دیپلمات های این کشور باز گردانده شود و بلافاصله کلیه قرارداد های تجارتی، اقتصادی و بویژه نفتی با دولت کافر لیبی فسق گردد.



اما آخرین کلام، ما دانشجویان دانشگاه های سراسر کشور، در تجدید پیمانی مجدد با امام امت، رهبر معظم انقلاب و شهدای این مرز و بوم، اعلام می داریم که همواره و تا آخرین نفس گوش به فرمان ولی امر مسلمین و رهبر مسلمانان جهانیم و تصمیم داریم پرچم لا اله الا الله را بر قلل رفیع کرامت و بزرگواری به اهتزاز در بیاوریم.، تا سر حد جان برای اقتدار اسلام و مسلمین میجنگیم و همچون امام و ناجی امت اسلام فریاد بر می آوریم :

تا شرک و کفر هست مبارزه هست.

تا مبارزه هست ما هستیم.