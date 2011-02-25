اجرای 250 مصوبه عمرانی هیئت دولت در اردبیل آغاز می شود

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، پرویز قدیمی شامگاه پنجشنبه در همایش اعضا شوراهای اسلامی شهرستان خلخال اظهار داشت: این مصوبات در راستای محرومیت زدایی، افزایش ارائه خدمات به مناطق محروم و توسعه مناطق روستایی متمرکز شده است.

وی با بیان اینکه با اجرای این مصوبات آهنگ رشد مناطق جنوب استان بویژه شهرستان خلخال شتاب خواهد گرفت، اضافه کرد: متاسفانه در سالهای گذشته آهنگ رشد مناطق جنوب استان نسبت به مناطق شمالی آن کند بوده بنابراین تلاش می شود این کاستیها جبران شود.

معاون استاندار اردبیل خاطرنشان کرد: با اقدامات صورت گرفته در آینده نزدیک میزان توسعه و بهره مندی مردم این مناطق از امکانات استان را به میزان مناطق شمال استان افزایش خواهیم داد.

وی با اشاره به برگزاری نخستین جلسه کمیسیون ماده پنج استان در شهرستان خلخال با هدف بررسی مسایل و مشکلات شهرستانها افزود: این جلسات به صورت دوره ای در تمام شهرستانهای استان و با حضور مدیران اجرایی برگزار خواهد شد.

قدیمی خواستار همکاری و هماهنگی شهرداران استان در اجرای پروژه های عمرانی با دفتر فنی استانداری شد و ابراز داشت: با تحقق این مهم بسیاری از مشکلات فعلی برخی از پروژه های اجرایی در شهرستانها بر طرف می شود.

وی تصریح کرد: هم اکنون میدان آزادی شهرستان خلخال که عملیات اجرایی آن از فروردین ماه امسال آغاز و نیمه کاره رها شده به دلیل عدم لحاظ نظر کارشناسان دفتر فنی استانداری در این پروژه بوده است.

به گفته معاون عمرانی استاندار اردبیل در صورتی که شهرداری خلخال شعاع میدان را کاهش دهد با ادامه عملیات اجرایی پروژه و تکمیل آن موافقت خواهد شد.

وی در پایان از کمک 109 میلیارد ریالی استانداری اردبیل به شهرداریهای خلخال، گیوی، هشتجین و کلور طی سال جاری خبر داد و یاد آور شد: کمکهای مالی سازمان همیاری شهرداریها و اعتبارات استانی برای اداره امور شهری کافی نیست و شهرداران باید برای ایجاد درآمد محلی تلاش کنند.