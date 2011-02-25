محورهای همایش منطقه ای دانش محوری در مدیریت پایدار کشاورزی اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، این همایش به همت بسیج دانشجویی دانشگاه و با حمایت و همکاری وزارت علوم تحقیقات و فناوری، 31 اردیبهشت تا اول خرداد ماه 1390 در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان برگزار می شود.
دبیر این همایش عصر پنجشنبه درنشست دانشگاه علوم کشاورزی گرگان افزود: فراخوان دریافت مقاله از اواسط بهمن آغاز شده و آخرین فرصت دریافت چکیده مقاله به همراه مقاله کامل 15 فروردین 90 که از اواسط فروردین سال آینده داوری آثار آغاز و اوایل اردیبهشت ماه اعلام نتایج می شود.
بهزاد ظفری ادامه داد: رئیس این همایش دکتر حبشی معاونت محترم دانشجویی و فرهنگی بوده و شورای سیاست گذاری همایش متشکل از 11 نفر اساتید و دانشجویان دانشگاه است.
وی افزود: همایش در قالب 10 کمیته آموزش، تبلیغات و اطلاع رسانی، پشتیبانی و تدارکات، روابط عمومی، اسکان، تغذیه نقلیه، مالی، سازماندهی . هماهنگی، پذیرش و تشریفات و علاوه بر این کمیته ها این همایش دارای ناظر اجرایی همایش ها می باشد که سرهنگ کریمی اول ، مشاور ارشد، آقای احمدی مشاور اجرایی و آقای عامر مشاوری دبیر همایش را به عهده دارند.
وی خاطرنشان کرد این همایش همراه با برنامه جانبی از جمله: سخنرانی پروفسور جلالی، عضو هیات علمی دانشگاه ویرجینیا آمریکاو عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت، همراه با برگزاری کارگاه های آموزشی کاربرد نانو تکنولوژی در کشاورزی و END - NOT خواهد بود.
وی در ادامه به بیان مهمترین محورهای همایش پرداخت و بیان داشت این همایش، منطقه ای و دارای امتیاز پژوهشی برای دانشجویان بوده و از جمله محورهای آن می توان به نقش(محوریت) بخش کشاورزی و منابع طبیعی در توسعه و اقتصاد منطقه ای، راهکارهای اجرایی رشد و توسعه کشاورزی و منابع طبیعی، اصلاح الگوی مدیریت مصرف نهاده ها(آب، خاک و...)در بخش کشاورزی و منابع طبیعی منطقه ای،راهکارهای اجرایی برون رفت از تبعات اقتصادی اجتماعی طرح ها و سیاست های مرتبط با بخش کشاورزی و منابع طبیعی منطقه اشاره کرد.
دبیر همایش در ادامه به اهداف برگزاری آن اشاره کرد و افزود: نهضت تولید علم بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری، گسترش، تقویت و شناسایی فعالان و نخبگان علمی و پژوهشی در دانشگاه، منطقه و حتی سطح بالاتر، فضاسازی مناسب برای انجام کارهای علمی در زمینه آموزش، پژوهش و پرورش دانشجویان علمی و کمک به اجرایی شدن ایده ها و افکارشان،آگاهی سازی اقشار مختلف دانشگاهی و آشنایی آنها با ایده ها و دستاوردهای جدید علمی پژوهشگران،تقویت روحیه پرسشگری و بنیه علمی دانشجویان و محققین در سیر تحقیق و پژوهش،بکارگیری و توسعه روشهای جدید علمی وفناوری نوین و بومی با پیشرفت علوم مرتبط، از اهداف این همایش منطقه ای در زمینه دانش محوری در مدیریت پایدار کشاورزی و منابع طبیعی است.
دبیر همایش بیان داشت: برای این همایش 200 نفر مهمان در نظر گرفته شده است که در بسیج دانشجویی استان تا به حال چنین برنامه ای برگزار نشده وبرای اولین بار در حال اجراست.
لازم به ذکر است مهلت ارسال مقالات به این جشنواره تا 15 فروردین 1390 بوده و علاقمندان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت همایش به نشانی www.sciencegau.ir
مراجعه کنند.
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