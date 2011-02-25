محورهای همایش منطقه ای دانش محوری در مدیریت پایدار کشاورزی اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، این همایش به همت بسیج دانشجویی دانشگاه و با حمایت و همکاری وزارت علوم تحقیقات و فناوری، 31 اردیبهشت تا اول خرداد ماه 1390 در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان برگزار می شود.



دبیر این همایش عصر پنجشنبه درنشست دانشگاه علوم کشاورزی گرگان افزود: فراخوان دریافت مقاله از اواسط بهمن آغاز شده و آخرین فرصت دریافت چکیده مقاله به همراه مقاله کامل 15 فروردین 90 که از اواسط فروردین سال آینده داوری آثار آغاز و اوایل اردیبهشت ماه اعلام نتایج می شود.



بهزاد ظفری ادامه داد: رئیس این همایش دکتر حبشی معاونت محترم دانشجویی و فرهنگی بوده و شورای سیاست گذاری همایش متشکل از 11 نفر اساتید و دانشجویان دانشگاه است.



وی افزود: همایش در قالب 10 کمیته آموزش، تبلیغات و اطلاع رسانی، پشتیبانی و تدارکات، روابط عمومی، اسکان، تغذیه نقلیه، مالی، سازماندهی . هماهنگی، پذیرش و تشریفات و علاوه بر این کمیته ها این همایش دارای ناظر اجرایی همایش ها می باشد که سرهنگ کریمی اول ، مشاور ارشد، آقای احمدی مشاور اجرایی و آقای عامر مشاوری دبیر همایش را به عهده دارند.

وی خاطرنشان کرد این همایش همراه با برنامه جانبی از جمله: سخنرانی پروفسور جلالی، عضو هیات علمی دانشگاه ویرجینیا آمریکاو عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت، همراه با برگزاری کارگاه های آموزشی کاربرد نانو تکنولوژی در کشاورزی و END - NOT خواهد بود.

وی در ادامه به بیان مهمترین محورهای همایش پرداخت و بیان داشت این همایش، منطقه ای و دارای امتیاز پژوهشی برای دانشجویان بوده و از جمله محورهای آن می توان به نقش(محوریت) بخش کشاورزی و منابع طبیعی در توسعه و اقتصاد منطقه ای، راهکارهای اجرایی رشد و توسعه کشاورزی و منابع طبیعی، اصلاح الگوی مدیریت مصرف نهاده ها(آب، خاک و...)در بخش کشاورزی و منابع طبیعی منطقه ای،راهکارهای اجرایی برون رفت از تبعات اقتصادی اجتماعی طرح ها و سیاست های مرتبط با بخش کشاورزی و منابع طبیعی منطقه اشاره کرد.

دبیر همایش در ادامه به اهداف برگزاری آن اشاره کرد و افزود: نهضت تولید علم بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری، گسترش، تقویت و شناسایی فعالان و نخبگان علمی و پژوهشی در دانشگاه، منطقه و حتی سطح بالاتر، فضاسازی مناسب برای انجام کارهای علمی در زمینه آموزش، پژوهش و پرورش دانشجویان علمی و کمک به اجرایی شدن ایده ها و افکارشان،آگاهی سازی اقشار مختلف دانشگاهی و آشنایی آنها با ایده ها و دستاوردهای جدید علمی پژوهشگران،تقویت روحیه پرسشگری و بنیه علمی دانشجویان و محققین در سیر تحقیق و پژوهش،بکارگیری و توسعه روشهای جدید علمی وفناوری نوین و بومی با پیشرفت علوم مرتبط، از اهداف این همایش منطقه ای در زمینه دانش محوری در مدیریت پایدار کشاورزی و منابع طبیعی است.

دبیر همایش بیان داشت: برای این همایش 200 نفر مهمان در نظر گرفته شده است که در بسیج دانشجویی استان تا به حال چنین برنامه ای برگزار نشده وبرای اولین بار در حال اجراست.