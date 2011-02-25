تقویت کرسی های آزاداندیشی در دانشگاههای کشور ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در بابل، جلیل دارا شامگاه پنجشنبه در سی و سومین نشست مدیران و معاونان دانشگاههای منطقه سه کشور در دانشگاه صنعتی بابل، وجود ولایت فقیه را سبب اقتدار نظام برشمرد و افزود: اگر امروز کشورهای خاورمیانه به تأسی از انقلاب اسلامی خواستار انقلابی نو در کشور خود هستند به دلیل تدبیر هوشمندانه ولایت فقیه است.
وی بیان داشت: اگر در چارچوب نظام و اصولی که قانون اساسی برای ما تعریف کرده حرکت کنیم، مقتدر و در سطح خاورمیانه سرافراز و سربلند هستیم.
وی افزود: برای تغذیه فکری دانشجویان، کرسی آزاداندیشی باید به صورت مستمر در دانشگاهها برگزار شود و این کرسی صرفا به دادن آمار بسنده نکند.
مدیرکل دفتر امور فرهنگی وزارت علوم بیان داشت: کرسیهای تاثیرگذار باید در یک فضای منطقی و قانونمندانه ایجاد شود و در انتخاب افراد، موضوعات، مجری و ملزم بودن به آئین نامه دقت بیشتری شود.
دارا با اشاره به اینکه کرسیهای آزاد اندیشی مختص فعالیتهای سیاسی نیست، افزود: برگزاری این کرسیها خلأهای مناظرههای سیاسی را رفع کرده اما قدرت تحمل افراد ارتقاء یابد.
دارا، با بیان اینکه قانون هدفمند کردن یارانهها باید به عنوان یکی از موضوع های کرسیهای آزاد اندیشی در دانشگاهها مورد بحث و بررسی قرار گیرد، بیان داشت: با توجه به اینکه دانشجویان از منتقدترین افراد جامعه در قانون هدفمند کردن یارانهها هستند باید در کرسیهای آزاد اندیشی در دانشگاهها، مزایای قانون هدفمند کردن یارانهها مورد بحث و بررسی قرارگیرد تا دانشجویان با اطلاعات کامل در اجرای این قانون با دولت همراه شوند.
مدیرکل دفتر امور فرهنگی وزارت علوم افزود: کرسیهای آزاداندیشی اگر بر اساس گفتمان انقلاب اسلامی حرکت کند تاثیرات داخلی و فرامنطقهای را به همراه دارد.
نظر شما