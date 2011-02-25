مربیان قرآنی بهشهر یک میلیارد ریال وام دریافت کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد کاملی افزود: با پیگیری‌های صورت گرفته مقرر شد به هر نفر از مربیان قرآن مبلغ 20 میلیون ریال وام اختصاص پیدا کند.

وی اظهار داشت: این وام به مبلغ 20 میلیون ریال به صورت اقساط بلند مدت برای 50 مربی و مدیر خانه قرآن این شهرستان در نظر گرفته شده است.

کاملی یادآورشد: مدیران و مربیان قرآنی با دریافت این وام به اجرای امور جاری خود سرعت بخشیده و در جهت اعتلای امور قرآنی و نهادینه کردن آن در جامعه تلاش خواهند کرد.

وی ادامه داد: سال گذشته،54 نفر از مدیران مؤسسات قرآنی بهشهر برای تجهیز و راه‌اندازی این مراکز تسهیلاتی از بانک ملی دریافت کردند.

شهرستان بهشهر، 23 موسسه و خانه قرآن دارد.

