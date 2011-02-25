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۶ اسفند ۱۳۸۹، ۱۲:۳۱

مربیان قرآنی بهشهر یک میلیارد ریال وام دریافت کردند

مربیان قرآنی بهشهر یک میلیارد ریال وام دریافت کردند

ساری - خبرگزاری مهر: کانون قرآن اداره تبلیغات اسلامی بهشهر گفت: در سال جاری با هماهنگی های انجام شده، مربیان قرآنی بهشهر یک میلیارد ریال وام دریافت کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد کاملی افزود: با پیگیری‌های صورت گرفته مقرر شد به هر نفر از مربیان قرآن مبلغ 20 میلیون ریال وام اختصاص پیدا کند.

وی اظهار داشت: این وام به مبلغ 20 میلیون ریال به صورت اقساط بلند مدت برای 50 مربی و مدیر خانه قرآن این شهرستان در نظر گرفته شده است.

کاملی یادآورشد: مدیران و مربیان قرآنی با دریافت این وام به اجرای امور جاری خود سرعت بخشیده و در جهت اعتلای امور قرآنی و نهادینه کردن آن در جامعه تلاش خواهند کرد.

وی ادامه داد: سال گذشته،54 نفر از مدیران مؤسسات قرآنی بهشهر برای تجهیز و راه‌اندازی این مراکز تسهیلاتی از بانک ملی دریافت کردند.

شهرستان بهشهر، 23 موسسه و خانه قرآن دارد.
 

کد مطلب 1260858

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