مسیر راه آهن گرگان - گلوگاه بازسازی شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، رضا غلامی شامگاه پنجشنبه در شورای حمل و نقل استان افزود: توانمندی بخش حمل و نقل زمینی، دریایی، ریلی و هوایی استان فراوان است.
وی گفت: در حال حاضر مشکلی در توسعه حمل و نقل زمینی، هوایی، دریایی و ریلی استان وجود ندارد و فضای حمل و نقل استان برای جذب توریست مساعد است.
وی اظهار داشت: سطح کیفی راههای استان نشان می دهد که این محورها توان جابجایی مسافر و کالا را دارد و برنامه ریزی خوب و مناسبی برای آن انجام شده است.
وی اضافه کرد: درآمد بخش گردشگری استان در سال جاری 74 درصد افزایش یافته که با راهاندازی زیرساختها و توسعه جذابیتها این استان در بخش گردشگری سرآمد سایر استانها خواهد بود.
در ادامه این جلسه هریک از اعضای شورای حمل و نقل به قرائت گزارشی از وضعیت فصلی و رویکرد آینده سازمان مطبوع ارائه کردند.
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