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۶ اسفند ۱۳۸۹، ۱۲:۳۳

مسیر راه آهن گرگان - گلوگاه بازسازی شود

مسیر راه آهن گرگان - گلوگاه بازسازی شود

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون برنامه ریزی استاندار گلستان خواستار بازسازی مسیر راه آهن گرگان - گلوگاه شد و گفت: با برنامه ریزی بعمل آمده در بخش گردشگری در سال آینده باید بسترهای مناسب برای این کار انجام شود.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، رضا غلامی شامگاه پنجشنبه در شورای حمل و نقل استان افزود: توانمندی بخش حمل و نقل زمینی، دریایی، ریلی و هوایی استان فراوان است.

وی گفت: در حال حاضر مشکلی در توسعه حمل و نقل زمینی، هوایی، دریایی و ریلی استان وجود ندارد و فضای حمل و نقل استان برای جذب توریست مساعد است.

وی اظهار داشت: سطح کیفی راههای استان نشان می دهد که این محورها توان جابجایی مسافر و کالا را دارد و برنامه ریزی خوب و مناسبی برای آن انجام شده است.

وی اضافه کرد: درآمد بخش گردشگری استان در سال جاری 74 درصد افزایش یافته که با راه‌اندازی زیرساختها و توسعه جذابیتها این استان در بخش گردشگری سرآمد سایر استانها خواهد بود.

معاون استاندار گلستان در پایان از شورای حمل و نقل به عنوان محور زیربنایی استان یاد کرد و گفت در عصری واقع شده ایم که دیگر باید از اقتصاد حمل و نقل ، بار، مسافر و در آمد ناخالص ملی و ارزش افزوده این بخش سخن گفت.

در ادامه این جلسه هریک از اعضای شورای حمل و نقل به قرائت گزارشی از وضعیت فصلی و رویکرد آینده سازمان مطبوع ارائه کردند.
کد مطلب 1260859

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