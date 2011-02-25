مسیر راه آهن گرگان - گلوگاه بازسازی شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، رضا غلامی شامگاه پنجشنبه در شورای حمل و نقل استان افزود: توانمندی بخش حمل و نقل زمینی، دریایی، ریلی و هوایی استان فراوان است.

وی گفت: در حال حاضر مشکلی در توسعه حمل و نقل زمینی، هوایی، دریایی و ریلی استان وجود ندارد و فضای حمل و نقل استان برای جذب توریست مساعد است.

وی اظهار داشت: سطح کیفی راههای استان نشان می دهد که این محورها توان جابجایی مسافر و کالا را دارد و برنامه ریزی خوب و مناسبی برای آن انجام شده است.

وی اضافه کرد: درآمد بخش گردشگری استان در سال جاری 74 درصد افزایش یافته که با راه‌اندازی زیرساختها و توسعه جذابیتها این استان در بخش گردشگری سرآمد سایر استانها خواهد بود.

معاون استاندار گلستان در پایان از شورای حمل و نقل به عنوان محور زیربنایی استان یاد کرد و گفت در عصری واقع شده ایم که دیگر باید از اقتصاد حمل و نقل ، بار، مسافر و در آمد ناخالص ملی و ارزش افزوده این بخش سخن گفت.



در ادامه این جلسه هریک از اعضای شورای حمل و نقل به قرائت گزارشی از وضعیت فصلی و رویکرد آینده سازمان مطبوع ارائه کردند.