نمایشگاههای بهاره در 18 شهرستان مازندران برپا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، عباس علی وفایی نژاد شامگاه پنجشنبه در جلسه شورای کنترل و نظارت از برپایی نمایشگاه بهاره در ایام پایانی سال خبر داد و اعلام کرد: فعالیت نمایشگاه های بهاره به منظور رفاه حال هم استانی ها و امکان خرید آسان در شهرستان های استان از هفتم اسفندماه سال جاری آغاز و تا 29 اسفندماه ادامه خواهد داشت.

وی، هدف از برگزاری نمایشگاه بهاره را کمک به تنظیم بازار و تقویت جریان عرضه کالاهای مصرفی در مقاطع زمانی خاص دانست و اظهار داشت: افزایش قدرت انتخاب و خرید شهروندان و حمایت از تولید کنندگان با عرضه مستقیم کالا توسط تولید کنندگان و توزیع کنندگان از جمله اهداف سازمان در برگزاری این نمایشگاه ها است.

رئیس سازمان بازرگانی مازندران گفت: تعداد غرفه های پیش بینی شده نمایشگاه های استان مازندران بیش از 1700غرفه در 18 شهرستان اعلام بوده و محل برگزاری نمایشگاه مرکز استان، در کیلومتر هفت شهرستان نکا در 15 اسفندماه آغاز به کار خواهد کرد.

وی با بیان اینکه در نمایشگاه‌های عرضه مستقیم بهاره کالاهای عرضه شده با تخفیف 10 تا 15 درصدی خواهد بود، گفت: در این نمایشگاه ها بیشتر کالاهایی متناسب با نیاز فصل و کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم استان عرضه می شود که بیشتر شامل برنج، روغن، گوشت قرمز، گوشت مرغ، سیب و پرتقال، شیرینی، آجیل، پوشاک، کیف و کفش است.

وی در مورد قیمت گذاری کالاها بیان کرد: قیمت گذاری از طریق کمیته کارشناسی متشکل از نماینده معاونت بازرسی سازمان بازرگانی، بهداشت و نماینده اصناف در محل نمایشگاه ها انجام می شود براین اساس غرفه داران موظف هستند نمونه کالاها را با در نظر گرفتن قیمت کارشناسی به طور پلمب شده در معرض دید بازدیدکنندگان قرار دهند.

رئیس سازمان بازرگانی مازندران در خصوص حمل مرکبات ذخیره شده توسط این سازمان اعلام کرد تا کنون بیش از هشت هزار و 800 تن از این مرکبات را به استان های متقاضی ارسال داشتیم و پیش بینی می شود 80 درصد تمامی پرتقال های ذخیره شده شب عید را تا تاریخ 12 اسفندماه به دیگر استان ها حمل کنیم.

وی اعلام کرد: حضور بازرسان برای رسیدگی به شکایات مردم در تمامی ساعات بازگشایی نمایشگاه حضور پررنگی خواهند داشت که این بازرسان روی توزیع کالا و تشدید کالا نظارت دارند تا در حق مردم اجحاف نشود.

وفایی نژاد، از مردم ستان خواست تا در صورت مشاهده هر گونه تخلف اقتصادی موارد را با شماره تلفن 124 ستاد خبری سازمان در هر شهرستان اعلام تا در اسرع وقت مورد رسیدگی قرار گیرد.