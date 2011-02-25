خراسان رضوی مقام اول مدرسه سازی در کشور را کسب کرد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد،هدایت الله هاشمی نسب شامگاه پنجشنبه در جمع خبرنگاران در مشهد افزود: از دو هزار و 250 خیر مدرسه ساز در استان 40 درصد آنان را خانمها تشکیل می دهند.
وی گفت: با بنای هر مدرسه در خراسان رضوی خیرین دیگر نیز جذب این کار انسانی می شوند که بنا داریم در جشنواره سراسری خیرین مدرسه ساز در اردیبهشت 90 چالش و نیازهای بناهای آموزشی با حضور کارشناسان بررسی کنیم.
وی افزود: از 153 مدرسه ساخته شده در سال جاری در سطح استان خراسان رضوی 30 درصد را خیرین بنا کرده اند.
وی از نوسازی 40 درصد مدارس فرسوده خراسان رضوی خبر داد و افزود: تا سال 92 نباید هیچ مدرسه فرسوده ای در سطح استان وجود داشته باشد.
وی گفت: برای انجام این کار بزرگ به کمک همه نیکوکاران جامعه به ویژه خیران مدرسه نیاز داریم.
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