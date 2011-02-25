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۶ اسفند ۱۳۸۹، ۱۲:۴۱

خراسان رضوی مقام اول مدرسه سازی در کشور را کسب کرد

خراسان رضوی مقام اول مدرسه سازی در کشور را کسب کرد

مشهد - خبرگزاری مهر: مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خراسان رضوی گفت: این استان در مدرسه سازی، مقام اول را در سطح کشور کسب کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد،هدایت الله هاشمی نسب شامگاه پنجشنبه در جمع خبرنگاران در مشهد افزود: از دو هزار و 250 خیر مدرسه ساز در استان 40 درصد آنان را خانمها تشکیل می دهند.

وی گفت: با بنای هر مدرسه در خراسان رضوی خیرین دیگر نیز جذب این کار انسانی می شوند که بنا داریم در جشنواره سراسری خیرین مدرسه ساز در اردیبهشت 90 چالش و نیازهای بناهای آموزشی با حضور کارشناسان بررسی کنیم.

وی افزود: از 153 مدرسه ساخته شده در سال جاری در سطح استان خراسان رضوی 30 درصد را خیرین بنا کرده اند.

وی از نوسازی 40 درصد مدارس فرسوده خراسان رضوی خبر داد و افزود: تا سال 92 نباید هیچ مدرسه فرسوده ای در سطح استان وجود داشته باشد.

وی گفت: برای انجام این کار بزرگ به کمک همه نیکوکاران جامعه به ویژه خیران مدرسه نیاز داریم.
 

کد مطلب 1260862

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