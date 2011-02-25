اعطای تسهیلات به واحدهای نیمه تمام صنعتی مازندران بیشتر شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سید علی اکبر طاهایی در نامه ای خطاب به عبدالرضا شیخ الاسلامی اظهار داشت: پیرو مباحث مطروحه در جلسه 21 بهمن ماه 89 کار گروه اشتغال و سرمایه گذاری استان، که با حضور جنابعالی در محل استانداری تشکیل شد، به استحضار می رساند، مازندران براساس طرح تعادل صنعت و کشاورزی بیش از دو دهه از استقرار صنایع مادر و بزرگ محروم ماند تا اینکه با هدیه دولت نهم به استان های شمالی و برداشتن محدودیت ها زمینه ساز سرمایه گذاری و استقرار طرحهای بزرگی در استان شده است .

وی در این نامه آورده است: از مصادیق آن می توان به حجم سرمایه گذاری صنعتی و معدنی به میزان هفت هزار و 850 میلیارد ریال که منجر به اشتغال بیش از پنج هزار نفر در سال گذشته شده است.

استاندار مازندران در این نامه تاکید کرد: با انگیزه یاد شده بیش از هزار و 200 طرح صنعتی و معدنی با پیشرفت فیزیکی بالاتر از 20 درصد در استان ایجاد شده که نیاز تسهیلات طرحهای فوق حدود هزار و 500 میلیارد تومان است که منجر به ایجاد اشتغال بیش از 86 هزار نفر خواهد شد.

طاهایی افزود: با توجه به حجم بالای تعداد بیکاران استان و اینکه بیش از 40 درصد از این جامعه را فارغ التحصیلان دانشگاهی تشکیل می دهند و این رقم بسیار بیشتر از نرخ متوسط در سطح کشور است خواهشمند است دستور فرمائید، در جهت رفع معضل بزرگ بیکاری که دغدغه عمده مسئولان، مردم و دلسوزان نظام بوده و به منظور تحقق اهداف تعیین شده در برنامه های توسعه کشور با اختصاص رقم تسهیلاتی یاد شده در انجام این مهم این استان را یاری کنید.