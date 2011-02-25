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۶ اسفند ۱۳۸۹، ۱۲:۳۹

طاهایی خواستار شد:

اعطای تسهیلات به واحدهای نیمه تمام صنعتی مازندران بیشتر شود

اعطای تسهیلات به واحدهای نیمه تمام صنعتی مازندران بیشتر شود

ساری - خبرگزاری مهر: استاندار مازندران از وزیر کار و امور اجتماعی، خواستار اعطای تسهیلات به طرح های در حال احداث صنعتی در مازندران شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید علی اکبر طاهایی در نامه ای خطاب به عبدالرضا شیخ الاسلامی اظهار داشت: پیرو مباحث مطروحه در جلسه 21 بهمن ماه 89 کار گروه اشتغال و سرمایه گذاری استان، که با حضور جنابعالی در محل استانداری تشکیل شد، به استحضار می رساند،  مازندران براساس طرح تعادل صنعت و کشاورزی بیش از دو دهه از استقرار صنایع مادر و بزرگ محروم ماند تا اینکه با هدیه دولت نهم به استان های شمالی و برداشتن محدودیت ها زمینه ساز سرمایه گذاری و استقرار طرحهای بزرگی در استان شده است .

وی در این نامه آورده است: از مصادیق آن می توان به حجم سرمایه گذاری صنعتی و معدنی به میزان هفت هزار و 850 میلیارد ریال که منجر به اشتغال بیش از پنج هزار نفر در سال گذشته شده است.

استاندار مازندران در این نامه تاکید کرد: با انگیزه یاد شده بیش از هزار و 200 طرح صنعتی و معدنی با پیشرفت فیزیکی بالاتر از 20 درصد در استان ایجاد شده که نیاز تسهیلات طرحهای فوق حدود هزار و 500 میلیارد تومان است که منجر به ایجاد اشتغال بیش از 86 هزار نفر خواهد شد.

طاهایی افزود: با توجه به حجم بالای تعداد بیکاران استان و اینکه بیش از 40 درصد از این جامعه را فارغ التحصیلان دانشگاهی تشکیل می دهند و این رقم بسیار بیشتر از نرخ متوسط در سطح کشور است خواهشمند است دستور فرمائید، در جهت رفع معضل بزرگ بیکاری که دغدغه عمده مسئولان، مردم و دلسوزان نظام بوده و به منظور تحقق اهداف تعیین شده در برنامه های توسعه کشور با اختصاص رقم تسهیلاتی یاد شده در انجام این مهم این استان را یاری کنید.

کد مطلب 1260863

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