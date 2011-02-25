تولید 500 هزار تن ماهی در قفس های دریایی

به گزارش خبرگزاری مهر، سید امین الله تقوی اظهار داشت: ظرفیت تولید پرورش ماهی در قفس های دریایی در کشور، 500 هزار تن است که سهم مازندران در این حوزه، 200 هزار تن است.

وی افزود: سازمان شیلات ایران از سرمایه گذاری در بخش های مختلف شیلاتی در این جهت حمایت خواهد کرد.

تقوی افزود: پرورش ماهی خاویاری در قفس و در سواحل با ارائه تسهیلاتی مورد حمایت سازمان شیلات ایران قرار می گیرند و در این زمینه هماهنگی های لازم با بانکهای عامل انجام شده و آمادگی لازم در این زمینه وجود دارد.

سرپرست سازمان شیلات ایران، به مجری نخستین طرح پرورش ماهی در قفس دریایی مازندران اشاره کرد: شیلات با در اختیار گذاشتن دانش فنی و تامین و تولید بچه ماهیان جهت تولید غذای سالم و مفید گوشت ماهی در جامعه حمایت های لازم از سرمایه گذاران خواهد کرد.

ابوالفتح نیکنام، نماینده مردم شهرستانهای تنکابن و رامسر در مجلس شورای اسلامی گفت: نگاه ما به منابع آبزیان دریای خزر باید نگاه ملی و بهره برداری مسئولانه باشد.

وی، حرکت شیلات استان در زمینه طرح پرورش ماهیان دریایی در قفس را یک حرکت الگویی برای سایر سرمایه گذاران و بخش های مختلف برشمرد.

نیکنام گفت: این گونه نگاه ها می تواند ضمن ایجاد اشتغال، رفع معضل بیکاری و عامل خیر و برکت برای جامعه باشد.