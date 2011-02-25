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۶ اسفند ۱۳۸۹، ۱۱:۱۹

تقوی اعلام کرد:

تولید 500 هزار تن ماهی در قفس های دریایی

تولید 500 هزار تن ماهی در قفس های دریایی

ساری - خبرگزاری مهر: سرپرست سازمان شیلات ایران، ظرفیت تولیدات ماهی در قفس های دریایی کشور را در سال جاری بالغ بر 500 هزار تن اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید امین الله تقوی اظهار داشت: ظرفیت تولید پرورش ماهی در قفس های دریایی در کشور، 500 هزار تن است که سهم مازندران در این حوزه، 200 هزار تن است.

وی افزود: سازمان شیلات ایران از سرمایه گذاری در بخش های مختلف شیلاتی در این جهت حمایت خواهد کرد.

تقوی افزود: پرورش ماهی خاویاری در قفس و در سواحل با ارائه تسهیلاتی مورد حمایت سازمان شیلات ایران قرار می گیرند و در این زمینه هماهنگی های لازم با بانکهای عامل انجام شده و آمادگی لازم در این زمینه وجود دارد.

سرپرست سازمان شیلات ایران، به مجری نخستین طرح پرورش ماهی در قفس دریایی مازندران اشاره کرد: شیلات با در اختیار گذاشتن دانش فنی و تامین و تولید بچه ماهیان جهت تولید غذای سالم و مفید گوشت ماهی در جامعه حمایت های لازم از سرمایه گذاران خواهد کرد.

ابوالفتح نیکنام، نماینده مردم شهرستانهای تنکابن و رامسر در مجلس شورای اسلامی گفت: نگاه ما به منابع آبزیان دریای خزر باید نگاه ملی و بهره برداری مسئولانه باشد.

وی، حرکت شیلات استان در زمینه طرح پرورش ماهیان دریایی در قفس را یک حرکت الگویی برای سایر سرمایه گذاران و بخش های مختلف برشمرد.

نیکنام گفت: این گونه نگاه ها می تواند ضمن ایجاد اشتغال، رفع معضل بیکاری و عامل خیر و برکت برای جامعه باشد.

کد مطلب 1260864

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