حوزه باید پاسخگوی نیازهای روز باشد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت‌الله محمدتقی مصباح یزدی شامگاه پنجشنبه در هفتمین اجلاسیه سراسری جامعه مدرسین با علمای بلاد که در سالن قدس مدرسه عالی امام خمینی(ره) برگزار شد با تاکید بر کیفیت بخشی به برنامه های آموزشی حوزه اظهار داشت: زمانی که وظیفه ما تربیت واعظ و گفتن مسئله و احکام الهی باشد، این موضوع چندان دشوار نیست، ولی شرایط امروز متفاوت از شرایط گذشته است.



وی اضافه کرد: دشمنان به صورت مستمر در حال شبه افکنی برای تضعیف باورها و اعتقادات نسل جوان هستند و چه کسی باید در مقابل این هجمه ها ایستادگی کند؟



مصباح یزدی تصریح کرد: ما امروز مکلف هستیم همگان را با دین اسلام آشنا کنیم، چراکه نقاط مختلف جهان نیازمند معارف ناب اسلام و اهل بیت (ع) هستند.



وی با بیان اینکه باید نیروهای لازم برای گسترش معارف الهی تربیت شوند، اظهار داشت: امروز بدیهی ترین و قطعی ترین مسائل جامعه مورد تشکیک واقع می شود و صدها مغالطه نیز همراه آن بروز می کند که ذهن افراد جامعه به ویژه جوانان را مخدوش می کند.



برای تربیت فقیه به قدر کافی مستغنی نیستیم



رئیس مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) با بیان اینکه ما در تربیت فقیه برای آینده کشور و نظام به قدر کافی مستغنی نیستیم، اظهار داشت: خوشبختانه امروز از وجود فقها در حوزه و جامعه بهره مند هستیم، اما آیا پیش بینی می کنیم که در یکی دو دهه آینده سطح مرجعیت چقدر تنزل می کند؟



مصباح یزدی تاکید کرد: ما نباید فراموش کنیم که تحول از حوزه و مرجعیت شروع شد و همه برکاتی که در سایه تحولات مثبت در کشور و جهان اسلام پیدا شد به برکت همین تحول است.



استاد برجسته حوزه ادامه داد: اگر وضع فعلی را با گذشته مقایسه کنیم به جهشهای بی نظیری که اتفاق افتاد پی خواهیم بود.



وی در ادامه به نقش پیروزی انقلاب اسلامی در بیداری اسلامی اشاره کرد و یادآور شد: تحولی که در نیم قرن اخیر در کشور شروع شد، در سال 57 به دست مردی الهی به ثمر نشست و طلیعه آن ظهور کرد، اکنون بیش از 32 سال از آن تاریخ در شهر مقدس قم می گذرد.



وی گفت: انقلاب اسلامی ایران تحول سیاسی در کشور ایجاد کرد و امروز بعد از گذشت سالها، آثار این تحول در منطقه خاورمیانه مشاهده می شود که این آوازه ها و تحولات از آن اردوگاه است.



مصباح یزدی خاطرنشان کرد: خداوند به برکت اخلاص امام راحل به دیگران هم توفیق داد که به اندازه خودشان در این حرکت مهم سهیم شوند و این تحول حوزه بود که توانست جامعه را متحول کند و اگر این تحول در حوزه ایجاد نمی شد، چنین حرکت عظیمی به سامان نمی رسید.



وی فعالیت حوزه های علمیه را گسترده خواند و تاکید کرد: با وجود اینکه روحانیت در تحول پیشگام بود اما نسبت به آنچه باید باشد و بشود فاصله بسیاری داریم و باید برای آن برنامه ریزی و فکر کنیم.