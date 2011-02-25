از سرمربیگری پیام استعفا ندادم، اخراج شدم!

عباس چمنیان در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد اظهار داشت: جدایی من از تیم فوتبال پیام بدلیل مسائل غیر فنی بود و هر زمان که احساس کنم وقت آن رسیده، قطعا در مورد جزئیات این جدایی نیز صحبت خواهم کرد.



وی افزود: با این وجود به طور خلاصه باید بگویم که در این فوتبال هیچگاه اخلاق حرفه ای وجود ندارد و هیچکس طبق ضوابط حرفه ای عمل نمی کنند اما در عین حال همه انتظار دارند تا دیگران در قبال آنها حرفه ای رفتار کنند.



سرمربی سابق تیم پیام با بیان اینکه مدیران فوتبال باید نگرش حرفه ای داشته باشند، خاطرنشان کرد: به اعتقاد من مدیران و تصمیم گیرندگان حاضر در فوتبال باید نوع نگاه به فوتبال را حرفه ای کنند چرا که تمام مسئولیت ها در این زمینه بر عهده این مدیران است.



چمنیان افزود: در حال حاضر چه در تیم پیام و چه تیمهای دیگر شاهد آن هستیم که به هیچ وجه رفتار حرفه ای رعایت نمی شود و مصادیق حرفه ای گری انجام نمی گیرد.

بعضی از حاشیه سازی ها زائیده ضعف مدیرعامل باشگاه است

وی در ادامه با اشاره به مصاحبه های اخیر بازیکنان و کادر فنی پیام در مورد مسائل غیرفنی و حاشیه ای گفت: اینکه بازیکن و مربی یک تیم در مورد مشکلات صحبت کنند و تمرکز فنی نداشته باشند قطعا زائیده ضعف مدیرعامل باشگاه است.



سرمربی سابق پیام تصریح کرد: عدم حضور مدیرعامل باشگاه در بازی های حساس یک تیم می تواند بدلیل نادیده گرفتن رفتار حرفه ای و سو مدیریت از طرف آن مدیر باشد.



چمنیان در پاسخ به این سئوال که "با توجه به اینکه تیم پیام توسط شما بسته شد، اکنون وضعیت این تیم را چگونه ارزیابی می کنید" گفت: قدر مسلم این است که تیم پیام با این بضاعت کم و با توجه به اینکه استفاده از بازیکنان بومی را در دستور کار قرار داده بودیم، تا به اینجا شایسته و مطلوب کار کرده است.



سرمربی سابق تیم فوتبال پیام خراسان اظهار داشت: با این حال پیام از لحاظ ظرفیت بازیکنان و مسائل فنی هیچ چیزی کم نداشت و اگر مسئولان باشگاه نتایج بهتری را می خواستند، باید مهاجم جذب می کردند.