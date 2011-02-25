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۶ اسفند ۱۳۸۹، ۱۱:۳۶

در جمع علمای بلاد:

امام جمعه شهرکرد خواستار تشکیل سازمان امر به معروف شد

امام جمعه شهرکرد خواستار تشکیل سازمان امر به معروف شد

قم - خبرگزاری مهر: امام جمعه شهرکرد از رواج بدحجابی در برخی شهرهای کشور انتقاد کرد و خواستار تشکیل سازمان امر به معروف و نهی از منکر شد.

به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت الله محمدرضا ناصری شامگاه پنجشنبه در هفتمین اجلاسیه سراسری جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با علمای بلاد که در سالن قدس مدرسه عالی امام خمینی(ره) برگزار شد، ضمن ابراز تاسف از رواج بدحجابی در برخی شهرهای کشور اظهار داشت: متاسفانه امروز شاهدیم که مسئله بدحجابی در کشور به یک مشکل تبدیل شده و هیچ کسی در زمینه مفاسد و مسائل اخلاقی مسئولیت نمی پذیرد.

وی احیای فریضه الهی امر به معروف و نهی از منکر را در برطرف شدن معضل بدحجابی موثر دانست و تاکید کرد: در این زمینه باید سازمانی با عنوان امر به معروف و نهی از منکر زیر نظر دفتر مقام معظم رهبری تشکیل شود.

ناصری افزود: اگر فریضه امر به معروف و نهی از منکر احیا نشود و سازمانی برای این امر مهم تشکیل نشود، مفاسد اخلاقی گسترش پیدا خواهد کرد.

کد مطلب 1260871

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