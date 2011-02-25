به گزارش خبرنگار مهر در قم، هوشنگ محمدی شامگاه پنجشنبه در مراسم گرامیداشت روز بسیج مهندسین که در سالن اجتماعات سازمان ملی جوانان استان قم برگزار شد در سخنانی با تشریح چگونگی مهار انفجار در خط لوله گاز قم عنوان کرد: صبح روز جمعه 22 بهمن همزمان با طلوع فجر که مردم خود را برای برگزاری جشن پیروزی انقلاب آماده می‌کردند یکباره با صدای مهیبی مواجه شدند.



محمدی گفت: بنده در لحظه اول با شنیدن این صدا فکر کردم زمین لرزه رخ داده است اما وقتی به سمت حیات منزل رفتم با مشاهده نوری عظیم که از سمت جنوب شهر به آسمان فوران می‌کرد حدسی که می‌زدم این بودکه یا حادثه‌ای در نیروگاه اتفاق افتاده است و یا اینکه انفجار مربوط به یکی از خطوط گازی است.



مدیرعامل شرکت گاز استان قم گفت: بنده بلافاصله به محل نیروگاه رفتم اما در این مکان حادثه‌ای مشاهده نشد ولی در حدود 12 کیلومتری نیروگاه شعله‌های عظیمی دیده می‌شد.



نزدیکی دو روستا به محل حادثه



وی عنوان کرد: وقتی به محل انفجار رسیدیم حرارت اجازه نمی‌داد که تا یک کیلومتری انفجار نزدیک شویم و شعله‌های آتش تا ارتفاع 400 متری آسمان می‌سوخت.



محمدی با بیان اینکه سه خط عظیم گاز که به شبکه سراسری متصل بود دچار انفجار شده بود افزود: غیر از این سه خط، خط لوله گاز دیگری نیز در این محل قرار داشت و نگرانی دیگر ما نیز نزدیکی دو روستا به محل حادثه بود.



وی ادامه داد: مهار کردن انفجار و همچنین خارج نشدن سرویس گاز رسانی به 11 استان از دغدغه‌ها و نگرانی‌های ما در این حادثه بود که بر اساس گفته کار‌شناسان در حالت عادی یک ماه فرصت لازم بود تا وضعیت به حالت اول خود بازگردد.



وی با بیان اینکه ما نگران حادثه دیگری در خط لوله چهارم نفت که در نزدیکی محل حادثه قرار داشت بودیم، افزود: شیرهای گاز در فاصله 12 کیلومتری محل انفجار قرار داشت که به صورت اتوماتیک قطع شدند اما متأسفانه دچار نشتی شدند که همین امر باعث بوجود آمدن مشکلاتی شده بود.



سرعت در مهار آتش و ترمیم لوله‌ها بی‌سابقه بود



مدیرعامل شرکت گاز استان قم با بیان اینکه از ساعات اولیه حادثه اغلب مدیران استان در محل حادثه حاضر شدند گفت: با هوشیاری و همکاری مجموعه مدیران استان انفجار در عرض یک ساعت و در ساعت 3 بعد از ظهر نیز نشتی‌های خط لوله گاز مهار شد.



محمدی عنوان کرد: ترمیم خسارات ناشی از انفجار ماشین آلات سنگینی را می‌طلبید که با همکاری همه دستگاه‌های استان این امکانات به محل حادثه اعزام شدند.



وی با بیان اینکه محموله لوله‌های گاز و مجموعه نیروهای متخصص از استان‌های تبریز، اصفهان و تهران به محل حادثه اعزام شدند خاطرنشان کرد: خطی که قرار بود یک ماه ترمیم شود با روحیه بسیجی مسئولین و متخصصان و در آن شرایط حساس و برودت هوا در ساعت 2 بامداد خط گاز وارد جریان سراسری شد.



مدیرعامل شرکت گاز استان قم با بیان اینکه در طول تاریخ چنین حادثه‌ای سابقه نداشته است افزود: در طول تاریخ صنعت نفت دنیا سابقه نداشت که سه خط لوله همزمان دچار انفجارشود و مهار آن نیز در عرض مدت 20 ساعت نیز خود یک رکورد به حساب می‌رود.



وی ابراز داشت: خط لوله دو و سه گاز نیز در تاریخ 24 بهمن به خطوط سراسری گاز کشور متصل شد و بدون اینکه قطعی گاز چندانی در کشور داشته باشیم با عنایت خداوند این انفجار مهار شد.