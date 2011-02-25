اعطای جایزه فاخر علامه عسکری به خادمان اهل بیت(ع)

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام مهدی حسین‌زاده شامگاه پنج شنبه در هم اندیشی نهادهای همکار در برگزاری جشنواره علامه عسکری در قم اظهار داشت: اعطای جایزه فاخر با عنوان علامه عسکری که قرار است به ثبت برسد از جمله برنامه‌هایی است که در همایش پایانی جشنواره علامه عسکری در سال آینده به خادم برگزیده اهل بیت (ع) اعطا می‌شود.



وی از همه علاقمندان به اهل بیت(ع) و نهاد‌ها و افراد حقیقی و حقوقی درخواست کرد تا خادمان اهل بیت (ع) را که در خصوص قرآن و اهل بیت (ع) و تاریخ و حدیث تالیفات و تحقیقات، آموزش و پژوهش یا خدمات فکری و اقتصادی داشته‌اند و به دلایلی ناشناخته‌اند به جشنواره علامه عسکری معرفی کنند.



وی تاکید کرد: با معرفی این افراد و بررسی خدمات ایشان در ‌‌نهایت به برگزیده خادمان اهل بیت (ع)، جایزه علامه عسکری اعطا می‌شود.



حسین‌زاده خاطرنشان کرد: جشنواره علامه عسکری در دو سال 1389 و 90 با هدف شناساندن علامه در حوز‌های قرآن کریم، حدیث، کلام و تاریخ و معرفی آثار ایشان برگزار می‌شود.



برگزاری 4 دوره مسابقه کتابخوانی



دبیر جشنواره علامه عسکری ادامه داد: تاکنون در حاشیه این جشنواره 4 مسابقه کتابخوانی طراحی و برگزار شده همچنین نشستهای متعدد تخصصی با همکاری برخی نهاد‌ها از جمله خبرگزاری ایکنا برگزار کرده‌ایم.



حسین‌زاده اظهارداشت: برگزاری یادواره ادبی با محوریت اشعار و داستان درباره علامه و آثار ایشان از جمله برنامه‌هایی بوده که چندی قبل برگزار شد و جشنواره ادبی دیگری نیز اردیبهشت ماه سال اینده در شیراز برگزار می‌شود.



علامه صاحب مکتب فکری بود



دبیر جشنواره علامه عسکری با بیان اینکه علامه عسکری مانند برخی از بزرگان دارای یک مکتب فکری بود ابراز داشت: همایش‌های علمی متعددی قبل از برپایی همایش نهایی نیز برگزار شده و در حال برگزاری است و در این همایش‌ها روش علمی وتحقیقی علامه در پژوهش و آموزش مورد بررسی قرار می‌گیرد و نتایج آن در اختیار مراکز آموزش حوزوی و دانشگاهی قرار خواهد گرفت.



وی ادامه داد: تجلیل از خادمان اهلبیت(ع) در پایان این جشنواره یکی از کارهای جدی جشنواره است و از همه افرادی که به نحوی می‌توانند خادمان اهلبیت(ع) در عرصه‌های مختلف را شناسایی کنند، شناسایی و به همایش معرفی کنند تا از آنان تجلیل شود.



تولید مجموعه تلویزیونی درباره علامه عسکری



حسین‌زاده با بیان اینکه تولید یک مجموعه تلویزیونی از دیگر فعالیت‌هایی است که در حاشیه این جشنواره انجام می‌شود بیان داشت: تمامی افرادی که به هر نحو خاطره، فیلم، عکس، دستنوشته و اثری منتشرنشده از علامه عسکری دارند به جشنواره ارسال کنند تا در تولید این مجموعه به کار گرفته شود.