نوزدهمین دوره مسابقات بین المللی شطرنج جام فجر در مشهد آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، در این رقابتها که مراسم افتتاحیه آن در هتل طرقبه برگزار می شود، اساتید بین المللی و بزرگ شطرنج ایران و جهان حضور دارند.



در نوزدهمین دوره مسابقات شطرنج جام فجر علاوه بر اساتید برجسته و مشهور شطرنج کشورمان، شطرنج بازان بزرگی از جمله قاسم رستم جانف، قهرمان سابق شطرنج جهان و سرگی تیویاکف، قهرمان شطرنج اروپا به رقابت با حریفان خود می پردازند.



در این دوره از مسابقات، بیش از 38 استاد بزرگ از کشورهایی همچون روسیه، صربستان، قزاقستان، بلغارستان، ارمنستان، ازبکستان، آذربایجان، لیتوانی، کرواسی، سوئد، نیجریه، بلژیک، ترکیه، اسلوانی، هند، گرجستان، اوکراین و هلند شرکت می کنند.



نوزدهمین دوره مسابقات بین المللی شطرنج جام فجر تا شانزدهم اسفندماه ادامه خواهد داشت.