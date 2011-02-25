فرنگی کار مازندرانی طلای المپیک لندن را هدف گذاری کرد

به گزارش خبرنگار مهر، محسن حاجی پور که به همراه تیم ملی کشتی فرنگی کشورمان قهرمانی جهانی روسیه را کسب کرد، به مهر گفت: برای کسب سهمیه المپیک تمرینات منظمی را در آمل برنامه ریزی کردم وهمه تلاش خود را برای کسب سهمیه در بازیهای المپیک به کارخواهم گرفت.

وی افزود: امیدوارم سرمربی تیم ملی در بازیها و تورنمنت های پیش رو که جنبه انتخابی بازیهای المپیک لندن را دارد، نظر مثبتی نسبت به عملکرد چندمدت اخیرمن داشته باشد تا بتوانم در مسابقات انتخابی المپیک شرکت کنم.

این فرنگی کارآملی وزن 55 کیلوگرم که نشان طلای مسابقات جهانی روسیه را کسب کرد، سطح مسابقات جهانی را مطلوب خواند و ادامه داد: همه کشورهای صاحب نام کشتی دنیا در مسابقات جهانی روسیه با نفرات اصلی شان شرکت داشتند و در سطح کیفی بالایی با هم رقابت کردند.

حاجی پور، شکست دادن "مانکی یف " قهرمان المپیک با فن باراندازدر سه تایم را از بهترین کشتی های خود درجام جهانی روسیه عنوان کرد.

وی اضافه کرد: ازاینکه بار دیگر توانستم با دوبنده تیم ملی کشتی فرنگی پرچم پرافتخار ایران اسلامی را بالای سرببریم خوشحالم وطلای خودم را به همه مردم تقدیم می کنم.

محسن حاجی پور حدود پنج ماه قبل نیز درمسابقات دانشجویان جهان در کشور ایتالیا نشان طلا را کسب کرده بود.

این کشتی گیر با اخلاق 22سال سن دارد واهل روستای " وسطی کلا" از توابع بخش دابودشت شهرستان آمل است.