نیازی به استفاده از برهانی مقابل سپاهان نبود

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، پرویز مظلومی شامگاه پنجشنبه پس از تساوی مقابل سپاهان در گفتگو با خبرنگاران رسانه‌های گروهی اظهار داشت: هر دو تیم از تیم‌های مدعی هستند و در بازی امشب فوتبال خوبی از سپاهان و استقلال شاهد بودیم، سرعت این بازی به میزان قابل توجهی بالا بود و تیم ما تلاش کرد که فرصت گلزنی را به سپاهان ندهد.

نمی‌خواستیم به سپاهان ضربات ایستگاهی بدهیم

وی ادامه داد: تلاش کردیم که در این بازی به سپاهان ضربات ایستگاهی ندهیم که در نیمه نخست بازی به دلیل اشتباهات ما، سپاهان از ضربات ایستگاهی بسیاری استفاده کرد و از اشتباه ما به گل رسید اما در نیمه دوم نبض بازی را در دست خود گرفتیم و با بی‌مهابا بازی کردن، توانستیم از ضد حملات به گل برسیم.

سرمربی تیم استقلال تهران با اشاره به اینکه استقلال در این بازی برای رسیدن به سه امتیاز بازی به میدان آمده بود، تصریح کرد: برای پیروزی به میدان آمده بودیم و می‌خواستیم که سه امتیاز این بازی را ازآن خود کنیم و توانستیم در دقایق پایانی بازی، نتیجه را به تساوی بکشانیم.

باد اجازه نداد برنامه‌های تاکتیکی خود را اجرا کنیم

وی با بیان اینکه استقلال در این بازی با سه مهاجم بازی می‌کرد، بیان داشت: در این بازی از شریفات، مجیدی و سید صالحی به عنوان مهاجم بازی می‌کردیم، باد در نحوه و کیفیت بازی ما تاثیر بسیاری داشت و اجازه نداد همه برنامه‌های تاکتیکی ما به سرانجام مناسب برسد.

مظلومی با بیان اینکه سپاهان در نیمه دوم تنها برای حفظ نتیجه بازی می‌کرد، گفت: تیم اصفهانی در نیمه دوم موقعیت چندانی نداشت و نتوانست مقابل استقلال عملکرد خوبی از خود به نمایش بگذارد زیرا تیم ما نبض بازی را در دست داشت.

غیبت برهانی ربطی به مصاحبه‌های او نداشت

وی در پاسخ به سئوالی پیرامون غیبت آرش برهانی در این دیدار اظهار داشت: تصمیم بر این بود که از برهانی در این بازی استفاده نکنم و او را بازی ندهم، نبود برهانی در ترکیب اصلی ربطی به مصاحبه‌های این بازیکن در روزهای اخیر نداشت ضمن اینکه برهانی نیز این مصاحبه‌ها را تکذیب کرد.

سرمربی تیم استقلال تهران در مورد تیم امیر قلعه‌نویی و شانس این تیم برای رسیدن به قهرمانی گفت: سپاهان در فصل جاری یکی از مدعیان اصلی قهرمانی به شمار می‌رود و امیر قلعه‌نویی در حال حاضر تیم قدرتمندی را برای مسابقات لیگ برتر و جام باشگاه‌های آسیا آماده کرده است.

منتظر لغزش ذوب‌آهن در صدر جدول هستیم

وی در مورد رقابت تیمهای حاضر در صدر جدول ادامه داد: در حال حاضر بین سه تیم نخست جدول رده‌بندی رقابت فشرده‌ای وجود دارد و تیم استقلال در کنار استفاده از سه امتیاز بازی‌های خود، منتظر لغزش ذوب‌آهن در صدر جدول است.

مظلومی در مورد عملکرد وحید طالب‌لو در این بازی گفت: وحید در بازی امروز عملکرد خوبی از خود به نمایش گذاشت و در گل سپاهان نیز مقصر نبود.

استقلال زیبا بازی می‌کند

وی اضافه کرد: به نظر من استقلال زیبا بازی می‌کند و این مسئله در بازی امروز نیز مشخص بود زیرا بازی کردن در اصفهان همیشه سخت بوده و یک امتیاز بازی امروز برای ما اهمیت بسیاری دارد.