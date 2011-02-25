مردان تکواندوکار ایرانی چهار مدال طلا کسب کردند

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه،بیست و سومین دوره مسابقات تکواندو بین المللی مردان جام فجر روز پنجشنبه با مبارزه شرکت کنندگان در چهار وزن اول در سالن شش هزار نفری غدیر شهر ارومیه آغاز و تکواندوکاران ایرانی نشان های طلا را برگردن آویختند.

در پایان مبارزات نخستین روز این رقابتها در بخش مردان نفرات برتر اوزان مختلف به شرح زیر معرفی شدند:

وزن اول (54 کیلو گرم) تعداد شرکت کننده 14 نفر

حسن بیات از تیم امید ایران

احمد کولوش از اردن

میلاد کهنسال از تیم وحدت مازندران

حسین سعید از عراق

وزن سوم (63 کیلوگرم) تعداد شرکت کننده 18 نفر

یاسین اکبرنتاج از تیم وحدت مازندران

روشن محمداف از جمهوری آذربایجان

محمد گراداف از جمهوری آذربایجان

قاسم علی از اردن

وزن پنجم (74 کیلوگرم) تعداد شرکت کننده 15 نفر

فرزاد ذوالقدر از تیم وحدت مازندران

میثم قهرمانلو از تیم امید ایران

نماز هایداوف از جمهوری آذربایجان

ایلوش اولار از اردن

وزن هفتم (87 کیلوگرم) تعداد شرکت کننده 13 نفر

مرتضی شیری از تیم مقاومت آذربایجان غربی

آرمان یرمیان از ارمنستان

دیژوردی مارستیک از صربستان

سیحون حسن لی از جمهوری آذربایجان

بیست و سومین دوره مسابقات بین المللی تکواندو جام فجر از روزپنجشنبه با حضور 11 تیم خارجی و دو تیم داخلی در قسمت مردان و هفت تیم خارجی و چهار تیم داخلی در قسمت بانوان به ترتیب در سالن های شش هزار نفری غدیر و پیام مخابرات ارومیه آغاز شده و جمعه شب به پایان می رسد.