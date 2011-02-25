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۶ اسفند ۱۳۸۹، ۱۱:۲۸

ملی پوشان تکواندو به اردو می‌روند/ معتمد در آلمان مبارزه نمی‌کند

ملی پوشان تکواندو به اردو می‌روند/ معتمد در آلمان مبارزه نمی‌کند

دور جدید تمرینات تیم ملی تکواندو برای حضور در رقابتهای قهرمانی جهان از روز شنبه در مرکز جهانی تکواندو آغاز می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، با پایان یافتن دو تورنمنت بین المللی جام فجر و جام باشگاه های آسیا و با تصمیم کادر فنی تیم ملی، تمرینات تیم ملی از فردا شنبه آغاز می شود. اعضای تیم ملی که قرار است 20 و21 اسفندماه در رقابتهای بین المللی آلمان شرکت کنند روز گذشته به سفارت این کشور رفتند تا برای اخذ روادید مصاحبه کنند.

رضا مهماندوست سرمربی تیم ملی در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: متاسفانه در حال از دست دادن زمان هستیم. این تیم باید به زودی راهی آلمان شود ولی هنوز تمرین مناسبی انجام نشده و نفرات از آمادگی لازم برخوردار نیستند. شنبه هم که قرار است تمرین آغاز شود.

وی افزود: هفته آینده ، دور پایانی لیگ برتر برگزار می شود و ما نمی توانیم در این هفته هم فشار تمرین را بالا ببریم. به هر حال باشگاه ها هزینه می کنند که نتیجه آن را بگیرند و ما نمی توانیم بازیکنان را خسته تحویل باشگاه ها دهیم.

سرمربی تیم ملی در مورد حضور معتمد در مسابقات آلمان گفت: نمی خواهیم مشکل او حاد شود به همین دلیل به احتمال فراوان در این مسابقات شرکت نخواهد کرد. البته باید پزشک تیم ملی نظر نهایی را بدهد و خود ما هم مسابقات را ارزیابی کنیم ولی او با ما در آلمان خواهد بود.

تیم ملی تکواندو 18 اسفندماه جهت حضور در تورنمنت بین المللی آلمان راهی این کشور خواهد شد.رقابتهای تکواندو قهرمانی جهان اردیبهشت ماه در کره جنوبی برگزار خواهد شد.

کد مطلب 1260890

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