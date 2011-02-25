نقد ادبی در ایران بیمار نیست بلکه نوپاست / ادبیات داستانی موضوع دومین همایش

به گزارش خبرنگار مهر، این همایش در روزهای سوم و چهارم اسفند 1389 در دانشگاه فردوسی مشهد با حضور قریب به 100 تن از منتقدان، پژوهشگران و صاحبنظران این حوزه از سراسر کشور برگزار شد و در 11 نشست عمومی و تخصصی آن 87 منتقد، پژوهشگر و صاحبنظر حوزه نظریه و نقد ادبی آخرین دستاوردهای علمی خود را در این حوزه‌ها ارائه کردند.

ساعات پایانی این همایش که بعد از ظهر روز چهارشنبه (4 اسفند) برگزار شد، بنا به درخواست محمود فتوحی دبیر همایش با پرسش و پاسخ بین دست اندرکاران برگزاری همایش و حاضران در جلسه ادامه یافت و اعضای هیئت برگزاری همایش به این سوالات پاسخ دادند.

ادبیات داستانی؛ موضوع دومین همایش نقد ادبی



در این بین نرگس گنجی دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه اصفهان با تشکر از برگزار­کنندگان همایش و ضمن اشاره به پتانسیل‌های بالای گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی (دانشگاه میزبان همایش) پیشنهاد برگزاری دوره‌های بعدی همایش نظریه و نقد را به صورت تخصصی‌تر ارائه کرد.



در پاسخ به این پیشنهاد، محمدرضا پارسانسب دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت معلم تهران مژده برگزاری دوره دوم همایش نظریه و نقد ادبی را در دانشگاه تربیت معلم تهران در سال 91 داد و از برگزاری این همایش به صورت تخصصی‌تر و با تکیه بر ادبیات داستانی خبر داد.



پرسش و پاسخ حاضران دراین جلسه به نکاتی مانند پرداختن به مناظرات علمی دراثنای همایش، برگزاری کارگاه‌های نقد عملی برای دانشجویان در روز­های همایش و ارائه مقالات به صورت پوستر رسید و محمود فتوحی دبیر همایش در پاسخ ابراز امیدواری کرد که این پیشنهادات در دوره­های دوسالانه بعدی همایش نظریه و نقد ادبی اعمال شود.



سه تلقی غلط از نظریه ادبی



در ادامه این نشست امید همدانی از اعضای هیئت رئیسه جلسه اختتامیه به طرح این نکته پرداخت که علاقه پژوهشگران به نظریه و بکارگیری آن، از علاقه آنها به عینیت و معرفت عینی و فروکاستن از داوری­های ذهنی و غیر­ایدئولوژیک نشات می‌گیرد.



همدانی عامل "معرفت بخشی" را به عنوان مهمترین فایده بکار­گیری نظریه معرفی کرد و در ادامه به طرح سه تلقی غلط از نظریه ادبی پرداخت: 1- نگاه ابزار­انگارانه به نظریه ادبی و فروکاستن ظرافت­ها و پیچیدگی­های نظریه به منظور تبدیل کردن آن به ابزاری برای خوانش صرف متن. 2- اطلاق عنوان "وارداتی" به نظریه ادبی و بیگانه فرض کردن آن با فرهنگ و سنت بومی و گونه­ای تلقی "غیر معرفتی" از نظریه ادبی. 3- تلاش در جهت بومی کردن نظریه­های ادبی و عدم پذیرش ویژگی جهان شمول بودن نظریه­ها به خودی خود.



وی گفت: بکار­گیری نظریات غربی برای خوانش متون بومی نه تنها به معنای از خود بیگانگی و دور شدن از فرهنگ و سنت بومی نیست بلکه تلاشی است در جهت فهم درست، انتقادی و عینی اینگونه آثار.



نقد ادبی در ایران "بیمار" نیست بلکه "جوان و نوپا" است



در ادامه این نشست فرزان سجودی دانشیار دانشگاه هنر در انتقاد از فرهنگ حاکم بر فضای نقد در ایران به این نکته پرداخت که اطلاق کلمه "بیمار" بر نقد ادبی ایران درست نیست بلکه باید نقد ادبی ایران را "جوان و نوپا" دانست و با تفکری دمکراتیک و تلاش در جهت ایجاد فضایی چند صدایی، فضای بالیدن آن را فراهم آورد.



سجودی در ادامه اطلاق کلمه "مصرف کننده نظریات غربی" را بر خود غلط دانست و گفت: ما مصرف کننده نظریات نبوده بلکه درگیر خوانش این نظریات هستیم و این تفاوت خوانش­ها در فضای فرهنگی شرق و غرب است که باعث پویایی اینگونه نظریات می­شود.



در پایان این جلسه هم محمود فتوحی دبیر همایش از دکتر محمدزاده مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد، دکتر محمد تقوی دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشجویان و دیگر دست اندرکاران برگزاری همایش به خاطر همکاری در برگزاری نخستین همایش نظریه و نقد ادبی در ایران قدردانی کرد و جلسه اختتامیه با قرائت بیانیه شرکت کنندگان همایش توسط دکتر ابراهیم خدایار به پایان رسید.



متن کامل بیانیه پایانی نخستین همایش نقد ادبی

در این بیانیه شرکت کنندگان ضمن قدردانی از دانشگاه فردوسی مشهد و انجمن نقد ادبی، نظرگاهها و پیشنهادهای خود را در 11 بند به شرح زیر مطرح کرده و مورد تأکید قرار دادند:

1) تأکید بر جنبه­های بومی و ملی نقد ادبی از رهگذر مطالعات عمیق در متون ادب فارسی و دستیابی به نظریه­های همسو با تجربه­های خلاق درادب فارسی.2) ضرورت ایجاد فضای مفاهمه میان گفتمان­های مختلف نقد ادبی دردانشگاه و بیرون دانشگاه. 3) اصلاح و تعمیق روند پژوهش­های نظریه و نقد ادبی در تحقیقات دانشگاهی و رساله­های پژوهشی. 4) ایجاد گرایش نقد ادبی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری در دانشگاه­هایی که ظرفیت­های لازم را دارند. 5) اهتمام برای تقویت بنیادهای مطالعات بینارشته­ای با هدف برقراری پیوندهای استوار میان ادبیات و دانش­های دیگر مانند زبان­شناسی، جامعه­شناسی،روان­شناسی و... 6) ضرورت تعریف و تبیین اهداف، رویکردها و نقش اجتماعی ـ فرهنگی نهادهای دست­اندرکار نقد ادبی در کشور. 7) بازنگری در شیوه­های آموزش درس­های مرتبط با نقد ادبی در مقاطع گوناگون تحصیلی و تأکید بر ضرورت متن­خوانی با رویکردهای تحلیلی 8) پرهیز از تطبیق نادرست و ناروای نظریه­های مختلف با آثار ادبی فارسی بدون در نظر گرفتن زمینه­های تاریخی ـ اجتماعی و بنیان­های فکری و فرهنگی آنها به­ویژه در تصویب پایان­نامه­های کارشناسی ارشد و دکتری در دانشگاهها. 9) ایجاد فضای مناسب برای نقدِ نقد و ارزیابی کیفیت عمل نقد ادبی در زبان فارسی. 10) برگزاری همایشهای ملی نظریه و نقد ادبی به صورت دو سالانه برای فراهم ساختن زمینة گردهمایی و هم­اندیشی صاحب­نظران این حوزه. 11) تأسیس دبیرخانة دائمی همایشهای دوسالانه نقد ادبی به منظور پیگیری پیشنهادها و برنامه­های آن.



همچنین بر اساس اعلام مسئولان نخستین همایش نظریه و نقد ادبی، دانشگاه تربیت معلم تهران میزبانی دومین دوره این همایش را در اسفند ماه 1391 برعهده خواهد داشت.