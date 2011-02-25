به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، امیر قلعه‌نویی شامگاه پنجشنبه پس از تساوی مقابل استقلال تهران در گفتگو با خبرنگاران رسانه‌های گروهی اظهار داشت: باید بگویم که ممبینی در بازی امروز سه امتیاز بازی را از ما گرفت و با قضاوت خود نشان داد که هیچ کس نمی‌خواهد سپاهان برای بار دوم قهرمان شود.

همه رسانه‌ها بر علیه سپاهان موضع گرفته‌اند

وی با بیان اینکه همه رسانه‌های گروهی و خبرنگاران مخالف سپاهان هستند، تصریح کرد: در فصل جاری جنجالی که علیه سپاهان به راه افتاد تاکنون سابقه نداشته و این تیم بیش از گذشته مورد هجوم رسانه‌های مختلف قرار گرفته است، همه رسانه‌ها چه در اصفهان و چه در پایتخت بر علیه سپاهان فعالیت می‌کنند و برنامه‌های تلویزیونی و عادل فردوسی پور نیز بر علیه ما هستند.

هیچ کس نمی‌خواهد سپاهان قهرمان شود



سرمربی سپاهان با اشاره به انتقادات مختلف رسانه‌های گروهی از سپاهان بیان داشت: هیچکس نمی‌خواهد سپاهان قهرمان شود به همین دلیل همه با حاشیه‌سازی و دامن زدن به حاشیه‌های مختلف در صدد زمین زدن سپاهان هستند تا اجازه ندهند تیم من قهرمانی را ازآن خود کند. باید به هدایت ممبینی برای قضاوتش در بازی امروز تبریک بگویم.

وی گفت: از ابتدای فصل با جوسازی علیه سپاهان، اجازه ندادند تیم ما به آنچه حقش است برسد، پارسال جو شدیدی علیه سپاهان به راه انداختند و امسال نیز موقعیتهای گل ما را نشان نمی‌دهند و می‌خواهند شروع به حاشیه‌سازی بر علیه تیم ما بکنند.

جوساز‌یها علیه عنایتی به دلیل منافع شخصی است

قلعه‌نویی در پاسخ به سئوالی پیرامون دلیل حضور رضا عنایتی در ترکیب سپاهان و عملکرد این بازیکن گفت: عنایتی در بازی دیروز به میدان آمد تا مانع اخراج ابراهیم توره و محروم شدن این بازیکن شود، ما می‌خواستیم هم در خط حمله قوی باشیم و هم در دفاع بنابراین از عنایتی استفاده کردیم زیرا عنایتی در توپ‌گیری و فشار عملکرد خوبی داشت.



وی در پاسخ به سئوالی پیرامون عملکرد استقلال در این بازی تصریح کرد: تنها در مورد تیم خودم صحبت می‌کنم و حرفی در مورد استقلال نمی‌زنم.

نبود نویدکیا برنامه‌های ما را به هم ریخت



سرمربی سپاهان در پاسخ به این سئوال که سپاهان در این بازی هیچ استفاده‌ای از فوتبال ضد حمله‌ای نکرد، گفت: من علاقه‌ای به فوتبال ضد حمله‌ای ندارم، دقیقه 13 بازی محرم نویدکیا از بازی بیرون رفت و باعث شد همه برنامه‌های ما به هم بریزد بنابراین نتوانستم در این بازی برنامه‌های خود را پیاده کنم.

وی اضافه کرد: در این بازی از موقعیتهای بسیار خود استفاده نکردیم و با وجود اینکه می‌توانستیم در شروع نیمه دوم به گل برسیم، این اتفاق برای ما نیفتاد.