همكاري دوباره عمر شريف و پيتراوتول درفيلم"يك شب با شاه"

" عمرشريف "

به گزارش خبرنگارسينمايي " مهر" پروژه جديد اين هنرپيشگان سينما " يك شب با شاه " نام دارد و داستان دخترجوان يهودي را روايت مي كند كه پس ازمدتي به دين مسيحيت مي گرايد و به ملكه ايران تبديل مي شود .اوجان هزاران يهودي را ازمرگ حتمي توسط دشمنانشان نجات مي دهد ودراين ميان موفق مي شود كه دل خشايارشاه ( با بازي لوك گوس ) را بدست آورد.

اين اثركه با بودجه سنگيني جلودوربين مي رود درگونه سينمايي حماسي جاي مي گيرد .

" پيتراوتول "،هنرپيشه تحسين شده فيلم " محمد رسول الله " و" عمرشريف " نقش آفرين فيلم "دكترژيواگو" ازجمله هنرپيشگاني هستند كه دراين اثربه ايفاي نقش مي پردازند.

نكته جالب توجه درمورد اين پروژه دراينجاست كه اين دوهنرپيشه واپسين باردرفيلم " لورنس عربستان " محصول سال 1962 با يكديگرهمبازي شدند.

ازديگرعوامل اين فيلم مي توان به " تامي تيني ليسترجونيور"،" جان رايزديويس " و" جان نوبل " اشاره كرد." تيني " دراين مورد مي گويد :" شخصيت زن اين فيلم ازجمله چهره هايي است كه براي جامعه يهوديت ومسيحيت قابل احترام بوده واين حقيقت كه فيلم ازعراق وايران قديم سخن مي گويد براي مسلمانان جذاب است. "

فيلمنامه " يك شب با شاه " يك توسط " استفان بلين " به رشته تحريردرآمده وكارگرداني آن برعهده " مايكل سازبل " است .اين اثردرروزبيست وپنجم ماه مارس 2005روانه سالن سينماها مي شود.