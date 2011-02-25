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۶ اسفند ۱۳۸۹، ۱۷:۳۶

سازمان صنایع کوچک ایران خوشه صنعتی آبنبات بجنورد را تائید کرد

بجنورد - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی خراسان شمالی گفت: طرح توسعه خوشه صنعتی آبنبات بجنورد به تائید دفتر توسعه خوشه های صنعتی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران رسید.

محمد رضا باقری در گفتگو با خبرنگار مهر در بجنورد، اظهار داشت: دفتر توسعه خوشه های صنعتی سازمان صنایع کوچک و شرکت شهرک های صنعتی پس از بازدید میدانی از واحد های کارگاهی آبنبات بجنورد خوشه صنعتی آبنبات را به عنوان یک خوشه توسعه نیافته منطقه ای مورد تائید قرار داد.

باقری تصریح کرد: با تائید خوشه صنعتی آبنبات بجنورد و با مذاکرات انجام شده با بنیاد توسعه خوشه ها و شبکه های کسب و کار آسیا که تحت حمایت فنی سازمان توسعه صنعتی سازمان ملل قرار دارد(یونیدو) قرار دارد، گواهینامه فنی بنیاد توسعه خوشه ها و شبکه های کسب و کار آسیا پس از طی مراحل آموزشی به خوشه صنعتی آبنبات بجنورد داده شد.

وی ادامه داد: هم اکنون نیز 80 نفر از دست اندرکاران تولید آبنبات بجنورد به عنوان ذینفعان توسعه این خوشه شناسایی شده اند.

این مسئول خاطرنشان کرد: اجرایی شدن طرح توسعه خوشه صنعتی بجنورد، به مدت 36 ماه پیش بینی شده است که شش ماه مطالعات شناختی و 30 ماه پیاده سازی این پروژه زمان می برد.

وی مزیت ایجاد خوشه صنعتی بجنورد را پوشش حمایتی، ارائه برند برای تولیدات، فراهم شدن زمینه صادرات آن به خارج از کشور و بهره مندی از تسهیلات بانکی برای توسعه فعالیت ها عنوان کرد و گفت: این مرکز، کار ساماندهی، بازاریابی و هدایت تولیدکنندگان آبنبات بجنورد را برای امر صادرات و توسعه بازارهای فروش داخلی را برعهده خواهد داشت.

شکرپنیر که تحت عنوان آبنبات بجنورد معروف شده است دارای 80 کارگاه تولیدی در مرکز خراسان شمالی است که بیش از 200 نفر در این بخش اشتغال دارند.

کد مطلب 1260901

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