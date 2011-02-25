ملاقات دبیر شورای عالی امنیت ملی با برخی مراجع و آیات عظام

به گزارش خبرگزاری مهر،سعید جلیلی نماینده مقام معظم رهبری و دبیر شورای عالی امنیت ملی که روز پنجشنبه برای شرکت در هفتمین اجلاس سالانه جامعه مدرسین و علمای بلاد به قم رفته بود با حضرات آیات عظام مکارم شیرازی، صافی گلپایگانی و نوری همدانی نیز ملاقات کرد و گزارشی از مهمترین مسائل داخلی و تحولات منطقه ای و بین المللی ارائه کرد.

مراجع معظم تقلید نیز در این دیدارها نقطه نظرات و رهنمودهای لازم را برای پیشبرد اهداف و آرمان های انقلاب اسلامی ارائه داده ، و برای موفقیت نظام جمهوری اسلامی ایران دعا کردند.