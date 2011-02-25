عناوین مهمترین اخبار جهان از شب گذشته تا کنون

- نخست وزیر رژیم صهیونیستی در سخنانی درباره ادامه ناآرامی ها در خاورمیانه برای مدت زمان طولانی ابراز نگرانی کرد.
- مذاکره کننده ارشد هسته ای کره جنوبی وارد واشنگتن شد.
- همزمان با افزایش آمار کشته شدن معترضین در لیبی، یک مقام سابق این کشور درباره استفاده دولت "معمر قذافی" از سلاح های بیولوژیکی و شیمیایی هشدار داد.
- وزارت خارجه لبنان از دولت لیبی خواست تا اجازه ارسال هواپیمایی را به این کشور به منظور خارج کردن تبعه های خود بدهد.
- کاخ سفید اعلام کرد: رئیس جمههوری آمریکا خواستار گفتگو با روسای جمهور فرانسه، انگلیس و ایتالیا درباره اوضاع لیبی شد.
- چین اعلام کرد: در سال 2010 حدود 2 هزار و 433 نفر در معادن زغال سنگ کشته شدند.
-استعفای "احمد قذاف الدم" از مقامات ارشد رژیم "معمر قذافی" و تقاضای پایان سرکوب معترضین.
- در پی ادامه ناآرامی ها در لیبی، دولت کانادا حدود 200 نفر از تبعه های خود را از این کشور خارج می کند.
-11 کشته در حمله شبه نظامیان پاکستانی به تانکرهای سوخت ناتو.
- یک مقام امنیتی در بنغازی اعلام کرد: در پی سرکوب اعتراضات در لیبی توسط "معمر قذافی" فقط در این منطقه 390 نفر کشته شدند.
- یک مقام آمریکایی اعلام کرد: پنتاگون احتمال دخالت نظامی در لیبی را بررسی می کند.
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