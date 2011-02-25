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۶ اسفند ۱۳۸۹، ۹:۳۸

عناوین مهمترین اخبار جهان از شب گذشته تا کنون

عناوین مهمترین اخبار جهان از شب گذشته تا کنون

خبرگزاری مهر - گروه بین الملل: خلاصه مهمترین اخبار جهان از شب گذشته تا کنون به نقل از خبرگزاری های مختلف به شرح زیر است.

- نخست وزیر رژیم صهیونیستی در سخنانی درباره ادامه ناآرامی ها در خاورمیانه برای مدت زمان طولانی ابراز نگرانی کرد.

- مذاکره کننده ارشد هسته ای کره جنوبی وارد واشنگتن شد.

- همزمان با افزایش آمار کشته شدن معترضین در لیبی، یک مقام سابق این کشور درباره استفاده دولت "معمر قذافی" از سلاح های بیولوژیکی و شیمیایی هشدار داد.

- وزارت خارجه لبنان از دولت لیبی خواست تا اجازه ارسال هواپیمایی را به این کشور به منظور خارج کردن تبعه های خود بدهد.

- کاخ سفید اعلام کرد: رئیس جمههوری آمریکا خواستار گفتگو با روسای جمهور فرانسه، انگلیس و ایتالیا درباره اوضاع لیبی شد.

- چین اعلام کرد: در سال 2010 حدود 2 هزار و 433 نفر در معادن زغال سنگ کشته شدند.

-استعفای "احمد قذاف الدم" از مقامات ارشد رژیم "معمر قذافی" و تقاضای پایان سرکوب معترضین.

- در پی ادامه ناآرامی ها در لیبی، دولت کانادا حدود 200 نفر از تبعه های خود را از این کشور خارج می کند.

-11 کشته در حمله شبه نظامیان پاکستانی به تانکرهای سوخت ناتو.

- یک مقام امنیتی در بنغازی اعلام کرد: در پی سرکوب اعتراضات در لیبی توسط "معمر قذافی" فقط در این منطقه 390 نفر کشته شدند.

- یک مقام آمریکایی اعلام کرد: پنتاگون احتمال دخالت نظامی در لیبی را بررسی می کند.

کد مطلب 1260906

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