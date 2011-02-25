به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، یوشیکاروماتسوشیما شامگاه پنجشنبه در نشست خبری اظهار داشت: این مسابقات در جهان از جایگاه خاصی برخوردار است و میزبانی ایران گویای قدرت و اقتدار ورزشکاران ایرانی در این رشته است.

وی با اشاره به این نکته که در سازمان جهانی ماتسوشیما سرمایه گذاریهای ایران در این رشته زبانزد است، بیان داشت: دوره بعدی این مسابقات در آینده به میزبانی ژاپن انجام می‌شود و امیدواریم تیمی که نماینده ایران است مثل همیشه با افتخار به این مسابقات آمده باشد.

ماتسوشیما ضمن قدردانی از کسانی که با حمایتهای مادی موجب رشد این رشته ورزشی می‌شوند به نقش مهم رسانه‌ها در ترویج رشته‌های ورزش اشاره و اظهار داشت: با وجود ریشه دار بودن این قبیل رشته‌ها در شرق آسیا اما همگی ایران به عنوان یک قدرت مهم در رشته‌های رزمی و سبک‌های مختلف کاراته می‌شناسند.

وی در پاسخ به پرسش یکی از حاضرین در خصوص ورود بانوان ایرانی و مسلمان با حجاب در این مسابقات گفت: تا پیش از این دلیل عدم اجازه برای این کار به خاطر محدودیت‌هایی بود که احساس می‌کردیم حجاب برای ورزشکاران داشته باشد یعنی کسی که در حال مبازره است ممکن است با به هم خوردن روسری‌اش تمرکز خود را از دست بدهد یا نتواند به خوبی حریف را ببیند ولی در حال حاضر این دیدگاه‌ها اصلاح شده است.

وی همچنین ادامه داد: با پتانسیل‌هایی که در ایران وجود دارد مطمئن هستیم ایران می‌تواند در آینده میزبان خوبی برای این سری از بازی‌ها در رده خانم‌ها و آقایان باشد.

سطح مسابقات بسیار بالاست

رئیس سبک کیوکوشین کاراته ماتسوشیما خاورمیانه گفت: اگر حمایتهای مادی و معنوی شرکت نفت پایتخت نبود هرگز امکان برپایی چنین مسابقاتی فراهم نمی‌شد.

شی هان محسن آشوری ادامه داد: چنین میزبانی‌هایی در حالی که نگاه‌های خصمانه ایی به سمت ایران است جای تقدیر و تشکر دارد چرا که باعث عزت، افتخار و سربلندی ماست.

دارنده دان پنج بین‌المللی در کاراته ضمن شمارش همکاری‌هایی که اصفهان برای میزبانی این سری از بازی‌ها انجام داده، بیان داشت: خوشبختانه درشهر و استان اصفهان دیدگاه‌های خوبی در میان مردم و مدیران ورزشی استان در خصوص میزبانی وجود دارد و همین مسئله سبب شده تا در اکثر رشته‌ها اصفهان وزنه ایی سنگین و قابل انکار باشد.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چه تعداد تیم‌ها و کشورها برای حضور اقدام کرده‌اند گفت: در فراخوان اولیه حدود 20کشور اعلام آمادگی اما در حال حاضر تنها نه تیم از نه کشور در این مسابقات حضور پیدا کردند.

وی اسامی تیم‌های حاضر را این گونه تشریح کرد: پاکستان، افغانستان، عراق، ارمنستان، آذربایجان، گرجستان، کویت و ترکیه به میزبانی ایران در اصفهان حضور دارند که امکان اضافه شدن ورزشکاران آفریقای جنوبی تا آخرین لحظات وجود دارد.

رئیس سبک کیوکوشین کاراته ماتسوشیما خاورمیانه پیرامون دلایل انصراف برخی تیم‌ها گفت : تیم یمن، اردن، لیبی و تونس از جمله تیم‌هایی بودند که حضورشان قطعی بود اما به دلیل مسائل داخلی که در آن کشورها پیش آمد فعلاً امکان حضور ندارند.

آشوری در تشریح این مسئله که چرا روسای این رشته از ژاپن، اسپانیا و مجارستان حضور دارند ولی از این کشورها تیمی اعزام نشده، افزود: معمولاً ورزشکاران این رشته در بسیاری از رشته‌های رزمی دانش آموزان هستند که امکان توفق تحصیل و مسافرت را ندارد، مضاف بر اینکه این بازی‌ها مختص خاورمیانه است و شکلی تقریباً منطقه ایی دارد.