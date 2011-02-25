به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب حاضر مجموعه غزل‌های قادر طهماسبی (فرید) شاعر معاصر است که در سه دفتر سیب و گل و ستاره، پری ستاره‌ها و عشق بی‌غروب گرد آمده است.

در مقدمه این کتاب آمده است: غزلهای فرید که در این مجموعه گرد آمده‌اند جدای از دستاوردهای زبانی و دایره فرهنگ‌مداری، عمق عاطفی آنهاست که نخستین کارگاه آفرینشگری ذهن خیال او به شمار می‌رود. در کارگاه خیال او رسانایی و تأثرگذاری را که برخاسته از روح زلال و بی‌پیرایه اوست می‌توان به زیبای تمام احساس کرد.

همچنین "پری‌شدگان" و "پری بهانه" عنوان دو مجموعه دیگر از قادر طهماسبی است که از سوی سوره مهر منتشر شده است.

مجموعه شعر "پری ستاره‌ها" در مرکز آفرینش‌های ادبی حوزه هنری تولید و در 217 صفحه، قطع رقعی و در شمارگان 2 هزار و 500 نسخه به چاپ سوم رسیده است.

