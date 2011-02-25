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۶ اسفند ۱۳۸۹، ۱۰:۱۱

"پری ستاره‌ها" به چاپ سوم رسید

"پری ستاره‌ها" به چاپ سوم رسید

کتاب "پری ستاره‌ها" مجموعه غزل های قادر طهماسبی(فرید) توسط انتشارات سوره مهر به چاپ سوم رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب حاضر مجموعه غزل‌های قادر طهماسبی (فرید) شاعر معاصر است که در سه دفتر سیب و گل و ستاره، پری ستاره‌ها و عشق بی‌غروب گرد آمده است.

در مقدمه این کتاب آمده است: غزلهای فرید که در این مجموعه گرد آمده‌اند جدای از دستاوردهای زبانی و دایره فرهنگ‌مداری، عمق عاطفی آنهاست که نخستین کارگاه آفرینشگری ذهن خیال او به شمار می‌رود. در کارگاه خیال او رسانایی و تأثرگذاری را که برخاسته از روح زلال و بی‌پیرایه اوست می‌توان به زیبای تمام احساس کرد.
 
همچنین "پری‌شدگان" و "پری بهانه" عنوان دو مجموعه دیگر از قادر طهماسبی است که از سوی سوره مهر منتشر شده است.
 
مجموعه شعر "پری ستاره‌ها" در مرکز آفرینش‌های ادبی حوزه هنری تولید و در 217 صفحه، قطع رقعی و در شمارگان 2 هزار و 500 نسخه به چاپ سوم رسیده است.
 
کد مطلب 1260919

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