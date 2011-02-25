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۶ اسفند ۱۳۸۹، ۱۲:۵۲

باید در توسعه ورزش به عنوان اقدامی ملی گام برداشت

باید در توسعه ورزش به عنوان اقدامی ملی گام برداشت

اصفهان - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت نفت پایتخت گفت: توسعه ورزش اقدامی ملی است که همه اهالی ورزش باید در راستای آن گام بردارند تا به جامعه‌ای ورزشکار و ورزش دوست تبدیل بشویم.

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، حجت الله رضایی شامگاه پنج شنبه در نشستی خبری افزود: اگر این هدف اصلی و غایی دست اندرکاران ورزش ما باشد، شهروندان و هموطنانی ورزشکارخواهیم داشت که با قدرت جسمانی می توانند راههای تعالی انسان را طی کنند .

موسس باشگاه فرهنگی ورزشی پایتخت ضمن تاکید بر نقش عمده ورزش بیان داشت : ورزش می تواند در همه زمینه ها استعدادهای فراوانی را شناسایی کند و روح آزادگی را در بین افراد یک جامعه تقویت کند .

رضایی با اشاره به میزبانی این دوره از بازیها توسط شرکت نفت پایتخت اصفهان ادامه داد : شرکت نفت برای ورود به مقوله ورزش با برنامه وارد شده است و برای هر تیمی نقشه راه دارد و می خواهد درآینده نزدیک تاثیرگذارتر باشد .

وی ضمن آرزوی موفقیت برای تیم‌های شرکت کننده گفت: تیمی که درمسابقات کاراته سبک کیوکوشین جام ماتسوشیما در اصفهان میزبان است گرچه نام پایتخت را دارد اما تیم ملی است و نماینده ایران در این سری از مسابقات است.

مدیرعامل شرکت نفت پایتخت حضور بزرگان رشته کاراته سبک کیوکوشین دنیا را در ایران یک فرصت مغتنم دانست و اضافه کرد: این که بزرگان این رشته در ایران هستند و به اصفهان آمده اند می تواند فتح بابی باشد برای دیگر تیم‌ها در همه رشته های ورزشی که مرزهای جغرافیایی را کنار بزنند .

رضایی ضمن دعوت و پشتیبانی همه جانبه رسانه ها از مردم اصفهان خواست تا تیم پایتخت را که نماینده ایران است تنها نگذارند. 　

کد مطلب 1260920

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