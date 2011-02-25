پیگیری ایجاد گرایش "نقد ادبی" توسط چند دانشگاه کشور

به گزارش خبرنگار مهر، پیشنهاد ایجاد گرایش "نقد ادبی" در مقطع کارشناسی ارشد حدود دو سال پیش توسط برخی اعضای هیئت موسس انجمن علمی نقد ادبی ایران به شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم ارائه شد.

این شورا نیز در نامه‌ای از پیشنهاددهندگان تاسیس این رشته خواست سرفصلها و دروس مربوط به این گرایش را تدوین و به شورا ارائه کنند.

قرار بود در صورت تدوین سرفصل‌های مربوطه آزمون مربوط به گرایش نقد ادبی برای کنکور کارشناسی ارشد توسط سازمان سنجش در دفترچه کنکور سال 89 لحاظ شود.

ابراهیم خدایار عضو انجمن علمی نقد ادبی ایران در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به پیگیری‌های صورت گرفته برای ایجاد این گرایش در دانشگاه‌های کشور، گفت: علاوه بر این پیگیری‌ها همایش اخیر نقد ادبی در مشهد فرصت بسیار خوبی فراهم کرد تا استادان حوزه نقد ادبی و مدیران گروه‌های زبان و ادبیات فارسی دانشگاه‌های کشور به صورت جدی‌تر این بحث را دنبال کنند.

وی افزود: در حال حاضر پتانسیل ایجاد این گرایش در بسیاری از دانشگاه‌های مادر کشور وجود دارد و تا جایی که من می‌دانم علاوه بر دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه‌های شهید چمران در اهواز، فردوسی در مشهد، علاوه طباطبایی و تربیت معلم در تهران به صورت جدی در حال پیگیری این موضوع هستند.

این استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس و عضو انجمن علمی نقد ادبی ایران ابراز امیدواری کرد از طریق هم‌افزایی توانایی‌های علمی کشور با ظرفیت‌های انجمن مذکور گرایش "نقد ادبی" در آینده نزدیک رسماً وارد رشته‌های دانشگاهی شود.