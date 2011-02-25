  1. بین الملل
  2. سایر
۶ اسفند ۱۳۸۹، ۱۰:۴۳

در شمال غرب پاکستان؛

40 تانکر سوخت ناتو به آتش کشیده شدند

40 تانکر سوخت ناتو به آتش کشیده شدند

شبکه تلویزیونی اکسپرس پاکستان از کشته شدن 5 نفر در نتیجه حمله شبه نظامیان به 40 تانکر سوخت ناتو در شهر پیشاور در شمال غرب پاکستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه تلویزیونی اکسپرس پاکستان گزارش داد که صبح امروز جمعه شبه نظامیان به 40 تانکر سوخت ناتو در شهر پیشاور در شمال غرب پاکستان در مرز با افغانستان حمله کردند که در نتیجه آن دستکم 5 نفر کشته شدند.

این درحالیست که اخبار ضد و نقیضی درباره شمار تانکرهای سوخت ناتو که به آتش کشیده شدند، منتشر می شود، چنانچه "امتیاز شاه" یکی از مقامات ارشد پلیس پاکستان به خبرگزاری فرانسه گفت: بیش از 24 شبه نظامی به محل بارگیری تانکرهای سوخت ناتو در شمال غرب پاکستان وارد شدند و مواد منفجره ای را در 12 تانکر از 18 تانکر قرار دادند که در نتیجه آن 11 تانکر سوخت به آتش کشیده شدند و شبه نظامیان دو گارد و دو راننده را که در برابر آنها مقاومت می کردند، کشتند.

همچنین "محمد اجاز" یک افسر دیگر ارشد پلیس گفت: شبه نظامیان پس از به آتش کشیدن تانکرها فرار کردند. هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این حمله را برعهده نگرفته است اما طالبان معمولا تانکرهای سوخت ناتو را به آتش می کشد.

در روزهای اخیر حملات شبه نظامیان به تانکرهای سوخت به عنوان یکی از موارد آسیب پذیری نیروهای ائتلاف در افغانستان بیشتر شده است.

کد مطلب 1260924

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها