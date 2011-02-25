40 تانکر سوخت ناتو به آتش کشیده شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه تلویزیونی اکسپرس پاکستان گزارش داد که صبح امروز جمعه شبه نظامیان به 40 تانکر سوخت ناتو در شهر پیشاور در شمال غرب پاکستان در مرز با افغانستان حمله کردند که در نتیجه آن دستکم 5 نفر کشته شدند.

این درحالیست که اخبار ضد و نقیضی درباره شمار تانکرهای سوخت ناتو که به آتش کشیده شدند، منتشر می شود، چنانچه "امتیاز شاه" یکی از مقامات ارشد پلیس پاکستان به خبرگزاری فرانسه گفت: بیش از 24 شبه نظامی به محل بارگیری تانکرهای سوخت ناتو در شمال غرب پاکستان وارد شدند و مواد منفجره ای را در 12 تانکر از 18 تانکر قرار دادند که در نتیجه آن 11 تانکر سوخت به آتش کشیده شدند و شبه نظامیان دو گارد و دو راننده را که در برابر آنها مقاومت می کردند، کشتند.

همچنین "محمد اجاز" یک افسر دیگر ارشد پلیس گفت: شبه نظامیان پس از به آتش کشیدن تانکرها فرار کردند. هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این حمله را برعهده نگرفته است اما طالبان معمولا تانکرهای سوخت ناتو را به آتش می کشد.

در روزهای اخیر حملات شبه نظامیان به تانکرهای سوخت به عنوان یکی از موارد آسیب پذیری نیروهای ائتلاف در افغانستان بیشتر شده است.