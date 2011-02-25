225 مدرسه مهمانان نوروزی کردستان را پذیرایی می کنند

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، خسرو ساکی شامگاه پنج شنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش استان کردستان، اظهار داشت: با توجه به حضور و استقبال بسیار خوب مسافرین نوروزی برای حضور در استان کردستان در سال جدید، در راستای پذیرایی هر چه بهتر از این افراد 225 مدرسه در سطح استان تجهیز و در اختیار ستاد گردشگری قرار می گیرد.

وی عنوان کرد: اداره کل آموزش پرورش استان کردستان همانند سالهای گذشته با هدف جلب بیشتر گردشگر و مسافر نوروزی برنامه ریزی خاصی انجام داده و انتظار می رود که سایر دستگاه ها و سازمان های مسئول نیز ما را در جهت تجهیز این مدارس به امکانات اولیه کمک کنند.

مدیر کل آموزش و پرورش استان کردستان افزود: این 225 مدرسه در سطح استان کردستان دارای بیش از دو هزار و 100 اتاق مناسب برای اسکان مسافرین نوروزی هستند که یکی از نیازهای اصلی در این بخش تجهیز اتاق ها به وسائل مورد نیاز از جمله موکت، پتو و تجهیزات گرمایی است.

ساکی با اشاره به یکی از مصوبات دور دوم سفر هیئت دولت به استان کردستان در راستای کمک به توسعه مدارس برای اسکان و پذیرایی از مسافرین نوروزی، خاطرنشان کرد: در این مصوبه مبلغ 15 میلیارد ریال اعتبار برای کمک به مدارس در نظر گرفته شده بود که متاسفانه تاکنون تنها چهار میلیارد ریال از آن به آموزش و پرورش پرداخت شده است و انتظار می رود که بقیه این اعتبار نیز تا پایان امسال تخصیص یابد تا بتوان با هزینه آن بخش زیادی از نیازهای مدارس را برای ایام تعطیلات تامین کرد.

وی در پایان گفت: با توجه به ضعف استان در بخش زیرساخت های گردشگری و اماکن اقامتی، اداره کل آموزش و پرورش استان کردستان نقش بسیار خوبی در راستای اسکان و پذیرایی از مسافرین و مهمانان نوروزی طی چند سال اخیر بر عهده داشته است.

در ادامه این جلسه همچنین دو دستور کار تشکیل شورای نظارت و هماهنگی بر مدارس قرآنی و همچنین شیوه انتخاب معلمان نمونه استان کردستان در سال آینده نیز مطرح و با بحث و بررسی اعضا موارد مور نیاز به تصویب رسید.