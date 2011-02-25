ابراز تاسف آجرلو از بی توجهی دبیرکل سازمان ملل به ریشه مشکلات فلسطین

به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه آجرلو نماینده مجلس شورای اسلامی که برای شرکت در اجلاس اتحادیه بین المجالس به نیویورک سفر کرده است، در پنجاه وپنجمین نشست کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد دیدگاههای کشورمان در خصوص وضعیت زنان در جامعه بین المللی را تشریح کرد.

نماینده مجلس شورای اسلامی در سخنرانی خود ، ایجاد نهاد زنان سازمان ملل متحد را گام بزرگی در روند طولانی اصلاح سازمان ملل ارزیابی کرد و افزود : این نهاد زمانی کار امد و جهانی خواهد بود که از زنان و تدوین راهبردها در این حوزه حمایت کرده و سیاستهای آتی را برپایه احترام و توجه به ویژگیهای دینی ، ملی و تنوع فرهنگی جوامع که زنان به آن تعلق دارند، قرار داده و به بومی سازی و یافتن راهکارهای عملیاتی یک الگوی ایده ال توجه بیشتری نماید .

فاطمه آجرلو توجهات را به وضعیت زنان و کودکان در فلسطین جلب و تصریح کرد : وضعیت وخیم زنان و کودکان در سرزمینهای اشغالی و خشونت علیه آنها بدون شک بزرگترین تراژدی حوزه زنان در تاریخ معاصر است .

وی افزود : سیاستهای جنگی رژیم اشغالگر قدس در محاصره نوار غزه ، ایجاد دیوارهای حائل و پستهای کنترل منجر به زندانی شدن همه ساکنان فلسطین بویژه ساکنان نوار غزه شده و در این میان اصلی ترین وبیشترین قربانیان این سیاستها زنان و کودکان بی دفاع فلسطینی می باشند .

نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد که در آن اعلام شده وضعیت بشر دوستانه سرزمینهای اشغالی فلسطین بدتر شده و اوضاع همچنان هشدار دهنده و چالش برانگیز است ، از اینکه در این گزارش به ریشه اصلی وضعیت امروز مردم فلسطین یعنی استمرار اشغال خارجی و تاثیر مستقیم و منفی آن بر بهرمندی زنان و کودکان فلسطینی از حقوق اولیه انسانی خود توجهی نشده ابراز تاسف کرد .

فاطمه آجرلو همچنین تاکیدکرد : این گزارش نقض شدید حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه بین المللی ناشی از محاصره طولانی مدت نواز غزه توسط رژیم اشغالگر قدس و ممانعت از ورود کاروانهای کمکهای بشر دوستان بین المللی به این منطقه را نادیده گرفته است . جمهوری اسلامی ایران انتظار دارد دبیرکل سازمان ملل متحد در گزارش بعدی خود نگرانیهای فوق را مد نظر قرار دهد .

نماینده مجلس شورای اسلامی در خصوص نگاه جمهوری اسلامی ایران به موضوع زنان گفت : کشورمان ضمن توجه جدی به ارتقاء و بهبود وضعیت زنان ، رهیافت عدالت جنسیتی را به عنوان عامل ایجاد تعادل پایدار در تلاشهای خود مد نظر قرار داده و سعی می نماید به دور از افراط و تفریط عوامل اصلی و موجبات تضییع حقوق زنان را شناسائی کند .

وی تاکید کرد : ارائه الگوئی جامع برای زنان بر مبنای ارزشهای اسلامی- ایرانی در دستور کار مراکز تصمیم گیری جمهوری اسلامی ایران قرار دارد .

فاطمه آجرلو افزود : امروزه در جمهوری اسلامی ایران دختران دانشجو و دانش آموز بخش قابل توجهی از شرکت کنندگان در المپیادها و جشنواره های علمی و فناوری دانشجوئی و دانش آموزی را تشکیل می دهند و هم اکنون حمایت از تشکیل و توسعه انجمنهای علمی زنان و تخصیص امکانات پژوهشی مناسب جهت جذب نخبگان علمی زن محور از اولویتهای تصمیمات و سیاستهای کشورمان می باشد.

نماینده مجلس شورای اسلامی در پایان برخی از شاخصه ها و دستاوردهای حوزه زنان در جمهوری اسلامی ایران را تشریح کرد .