دستگیری عامل ایرانی سیا/ فعالیت سرویس های جاسوسی در جذب آقازاده ها

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حیدر مصلحی وزیر اطلاعات شب گذشته در برنامه زنده تلویزیونی"دیروز، امروز فردا" که از شبکه 3 سیما پخش می شد در خصوص دستگیری عوامل ترور شهید صانع ژاله اظهار داشت: فردی در رابطه با ترور شهید صانع ژاله دستگیر شده است.

وی اضافه کرد: این فرد از مجموعه نفاق بوده است و در آن روز ماموریت داشته که اقدام تروریستی را انجام دهد.

مصلحی با بیان اینکه منافقین سرمایه گذاری قابل توجهی کرده بودند تا ظرف یکی دو روز گذشته این فرد را از کشور خارج کنند، گفت: اما با هوشیاری مجموعه دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی کشور این فرد دستگیر شد و اطلاعات خوبی هم در خصوص عملیات تروریستی در اختیار وزارت اطلاعات گذاشتند.

وزیر اطلاعات در ادامه در خصوص دستگیری فردی که مرتبط با سرویس CIA ( سازمان سیا) بوده است، گفت: فرد دستگیر شده ایرانی است و با برنامه ریزی قابل توجهی که در داخل کشور صورت گرفته بود و با کمک افراد دیگری مشغول جمع آوری اطلاعات بود که با هوشیاری دستگاه اطلاعاتی و امنیتی کشور در صحنه دستگیر شد.

وی در ادامه با اعلام اینکه مجموعه اطلاعاتی و امنیتی کشور به 20 درصد از پیچیدگیهای فتنه 88 دسترسی پیدا کرده است، گفت: در بخش های دیگر نیز اخبار و اسناد زیادی به دستمان رسیده است که پالایش و انتشار آنها نیاز به سپری شدن زمان دارد.

مصلحی با بیان اینکه دشمن مدیریت ایجاد فتنه را در داخل کشور انجام می دهد، گفت: در حقیقت این یک جنگ اطلاعاتی است و آنچه که در آن مهم است برایند کار می باشد به عبارت دیگر ما می توانیم با پالایش حجم زیادی از اخبار و اطلاعاتی که در اختیار داشتیم ضربه سنگینی به دشمن وارد کنیم.

وزیر اطلاعات در ادامه با اعلام اینکه هم اکنون سرویس های جاسوسی استکبار و ایادی اش در منطقه در وضعیت بحرانی به سر می برند، گفت: با نفوذ اطلاعاتی که داریم می دانیم که سرویس های جاسوسی مخصوصا موساد بسیار وضعیت به هم ریخته ای دارند ضمن اینکه به شدت به یکدیگر مشکوک هستند واز سویی دیگر نیز محدودیت سنگینی را در تردد و ارتباطات خود اعمال کرده اند و به خیال خود می خواهند به دستگاه اطلاعاتی ایران دسترسی پیدا کنند.

وی در بخش دیگری از سخنانش در خصوص فراخوان وزارت اطلاعات درباره شبکه رون آراد نیز گفت: دراین رابطه اتفاق خیلی خوبی افتاد و استقبال افراد فریب خورده از این فراخوان بسیار قابل توجه بود. البته انتظار اعلام عدد و رقم از این موضوع را نداشته باشید اما دستگاه اطلاعاتی بهره برداری خوبی از این استقبال کرده است و کار اطلاعاتی گسترده ای نیز در این رابطه در حال انجام است که به موقع اطلاع رسانی خواهد شد.

وزیر اطلاعات در ادامه در خصوص برنامه سرویس های جاسوسی استکبار در جذب آقازاده ها عنوان کرد: سرویس های جاسوسی در این جهت جذب آقازاده ها بسیار فعالند به طوری که به سراغ آنها می روند و از راههای دلسوزانه وارد می شوند و از این طریق آنها را با خود همراه می کنند و فرد را در موقعیتی قرار می دهند که راه برگشتی برای وی باقی نماند لذا مسئولان و نخبگان باید بسیار مراقب باشند.

مصلحی اعلام کرد: یکی از برنامه های خوبی که وزارت اطلاعات شروع کرده است اطلاع رسانی در این بخش است که چطور سرویس های جاسوسی با برقراری کردن ارتباطات فامیلی، دوستی و علمی و پژوهشی راه های نفود در آدم های مختلف را پیدا می کنند.

وی در بخش دیگری از سخنانش فتنه 25 بهمن را ادامه فتنه 88 دانست و افزود: این فتنه ها را یک مجموعه ای مدیریت می کند و افرادی که در کشور به عنوان حامیان و سران فتنه شناخته می شوند خودشان نبودند بلکه مجموعه ای آنها را مدیریت می کرده است و الان هم همین طور است.

وزیر اطلاعات اعلام کرد: ما در وزارت اطلاعات کاری را شروع کرده ایم تا مرکزی که این مدیریت را انجام می دهد مورد شناسایی قرار دهیم. البته این مجموعه سیال است و از داخل و بیرون کشور به هم سرویس می دهند و یکدیگر را پوشش می دهند.

مصلحی با بیان اینکه استکبار همه هزینه و سرمایه گذاری خود را برای استفاده از 25 بهمن صرف کرده است، گفت: در 25 بهمن علی رغم سرمایه گذاری استکبار آنچه که به میدان آمده بود تنها عده ای ضد انقلاب و سلطنت طلب ، ضد انقلاب، منافق و بهایی بودند.

وی اضافه کرد: همچنین در فیلم هایی که شبکه های ماهواره ای از روز 25 بهمن نشان دادند شامل فیلم های دستکاری شده گذشته و چند صحنه ایام عادی شب عید است که مردم برای خرید به خیابان ها می آیند و غیر از آن چیز جدیدی نیست.

وزیر اطلاعات با بیان اینکه یکی از اقداماتی که سرویس های جاسوسی در بحث فتنه دنبال می کردند ضربه سنگینی از این ناحیه خورده اند ناکامی آنها در استفاده از شبکه های مجازی و شبکه های اجتماعی بود، گفت:برخی از این شبکه های اجتماعی از سوی دستگاههای امنیتی و اطلاعاتی کشور مورد شناسایی قرار گرفتند که بخش عظیمی از آنها هدایت شدند.

مصلحی با بیان اینکه در آینده فتنه های دیگری هم خواهیم داشت، گفت: موضوعاتی که دولت در عرصه های مختلف اقتصادی، سیاسی و سیاست خارجی دنبال می کند جریان فتنه برای آنها برنامه ریزی خواهد کرد. در حقیقت جریان فتنه حلقه های بهم پیوسته ای هستند که به هم سرویس می دهند و یکدیگر را حفظ می کنند ولی مردم ما با بصیرت و تقوایی که دارند که در سایه ولایت هر روز توسعه پیدا می کند می تواند با آن مقابله کند.